8 cuidados essenciais com a saúde após enchentes

Chuvas torrenciais afetaram 90% do estado do Rio Grande do Sul ao longo das últimas semanas, impactando a vida de mais de 2 milhões de pessoas. A previsão do Climatempo é que, a partir do dia 15 de maio, haja uma trégua pluvial, com a diminuição de chuvas e uma frente fria chegando às terras gaúchas.

Com a redução no volume de água das inundações, no entanto, é importante que a população adote alguns cuidados com a saúde, tendo em vista que enchentes desencadeiam uma série de desafios de saúde pública, conforme destaca o responsável técnico pela rede AmorSaúde, o Dr. Alexandre Pimenta. Confira os cuidados essenciais que devem ser tomados pela população afetada por inundações, listados pelo profissional:

1. Cuidado com alimentos contaminados

Após uma enchente, é fundamental descartar alimentos que entraram em contato com a água ou que possam ter sido contaminados. Isso evita doenças transmitidas por alimentos infectados, como intoxicação alimentar.

2. Desinfetar a água

Há muita água potável contaminada durante as inundações. Portanto, é importante garantir o acesso a fontes seguras. Se possível, a água deve ser fervida ou desinfectada antes de ser consumida.

3. Evitar contato com a água contaminada

A exposição à água contaminada aumenta o risco de doenças como diarreia, hepatite A e leptospirose. Manter a higiene pessoal, e evitar o contato direto com água contaminada, quando possível, auxilia na prevenção.

4. Atualizar as vacinas

Em situações de enchentes, pode haver um aumento do risco de doenças infecciosas, especialmente aquelas transmitidas por contato direto ou vetores como mosquitos. Certificar-se de que as vacinas estejam atualizadas, especialmente contra doenças como tétano, hepatite A e febre tifoide, é crucial.

É importante, dentro do possível, tratar ferimentos de forma adequada (Imagem: speedshutter Photography | Shutterstock)

5. Cuidados com ferimentos

Lesões durante uma enchente são comuns devido a destroços e água contaminada. Limpar os ferimentos, tratando-os adequadamente, ajuda a prevenir infecções e complicações mais graves.

6. Atenção com a saúde mental

Enchentes são traumáticas e estressantes. É importante procurar apoio emocional e psicológico para lidar com o impacto emocional do desastre. Organizações locais e serviços de saúde podem oferecer suporte nesse aspecto.

7. Controle de pragas

Inundações levam a um aumento de pragas, como mosquitos e roedores, capazes de transmitir doenças. Medidas de controle de pragas e uso de repelentes ajudam a prevenir a propagação de enfermidades.

8. Acesso a cuidados médicos

Garantir o acesso a serviços de saúde é vital após uma enchente. Isso inclui cuidados de emergência para lesões graves, bem como acesso a medicamentos e tratamento para condições de saúde crônicas.

Por Milena Almeida