7 receitas ricas em ômega 3 para incluir no cardápio

Os alimentos ricos em ômega 3 são verdadeiros aliados para a saúde. Eles fornecem nutrientes essenciais e trazem uma série de benefícios ao organismo, como o aumento do metabolismo basal e a melhora da retenção de líquidos. Além disso, desempenham um papel fundamental ao facilitarem a comunicação entre as células do corpo. Por isso, confira 7 receitas deliciosas e nutritivas com ômega 3 para incluir no cardápio!

Creme de abacate com cacau

Ingredientes

Polpa de 2 abacates

3 colheres de sopa de cacau em pó 100%

2 colheres de sopa de açúcar

1/2 xícara de chá de avelã

1 colher de sopa de leite de avelã

Água quente

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as avelãs e cubra com água quente. Deixe de molho por 30 minutos. Após, escorra a água, retire toda a casca delas e seque-as com papel-toalha. Transfira para um liquidificador, coloque o leite e bata até obter uma mistura homogênea. Acrescente a polpa dos abacates, o cacau e o açúcar e bata novamente até obter um creme liso. Distribua em taças e leve à geladeira por 30 minutos. Sirva em seguida.

Salmão com cenoura

Ingredientes

400 g de filé de salmão

3 colheres de sopa de azeite

1 cenoura descascada e ralada

descascada e ralada 1/2 xícara de chá de erva-doce picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, coloque 2 colheres de sopa de azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cenoura e a erva-doce e refogue por 3 minutos. Tempere com sal e desligue o fogo. Reserve. Em um recipiente, coloque o salmão, tempere com sal e pimenta-do-reino e regue com o restante do azeite. Após, transfira o peixe para uma frigideira aquecida em fogo médio e grelhe os dois lados. Desligue o fogo, coloque em uma travessa e cubra com a mistura reservada. Sirva em seguida.

Dica: se preferir, substitua a erva-doce por salsão.

Biscoitos com semente de chia

Ingredientes

60 g de manteiga

2 colheres de sopa de semente de chia

100 g de farinha de trigo integral

30 g de açúcar mascavo

1 colher de chá de fermento químico em pó

1 pitada de sal

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e misture até obter uma massa lisa. Após, abra a massa entre 2 plásticos-filme e corte os biscoitos no formato de sua preferência. Disponha-os em uma assadeira com papel-manteiga e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar as laterais. Aguarde esfriar e sirva em seguida.

Rocambole de carne recheado com espinafre e queijo

Ingredientes

500 g de carne moída

1 xícara de chá de folhas de espinafre picadas

1/2 xícara de chá de muçarela de búfala ralada

1 ovo

1 dente de alho descascado e amassado

1/2 cebola descascada e picada

1/4 de xícara de chá de farinha de rosca

2 colheres de sopa de azeite

Sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o espinafre e refogue por 2 minutos. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, coloque a carne moída, o ovo, a farinha de rosca, o orégano, o sal e a pimenta-do-reino e misture.

Após, em uma superfície lisa, coloque o papel-manteiga e disponha. Abra a carne formando um retângulo com cerca de 1 cm de espessura. No centro da carne, distribua o espinafre refogado com a muçarela. Enrole o rocambole com cuidado, apertando as extremidades para que o recheio não saia. Transfira para uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 180°C por 40 minutos. Sirva em seguida.

Patê de atum (Imagem: wideonet | Shutterstock)

Patê de atum light

Ingredientes

250 ml de iogurte natural

natural 1 colher de sopa de cebolinha picada

160 g de atum sólido ao natural

Suco de 1/2 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o atum e o iogurte e misture até obter uma consistência homogênea. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cebolinha. Regue com o suco de limão e sirva em seguida.

Bolo de nozes e linhaça

Ingredientes

300 g de açúcar

200 g de mel

2 colheres de sopa de suco de limão

250 g de nozes picadas

350 g de farinha de trigo

10 g de fermento químico em pó

5 gemas de ovo

50 g de manteiga derretida

5 claras de ovo em neve

60 g de linhaça

1/4 de xícara de chá de água

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Calda

Em uma panela, coloque metade do açúcar, o mel, a canela, o suco de limão e a água. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até obter o ponto de fio fino. Desligue o fogo e reserve.

Massa

Em um recipiente, coloque as nozes, o restante do açúcar, a farinha de trigo, o fermento químico, as gemas, a manteiga derretida, a linhaça e metade da calda e misture. Adicione as claras em neve e mexa para incorporar. Após, disponha a massa em uma travessa untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido na temperatura média por 30 minutos. Retire o bolo do forno e despeje o restante da calda sobre ele. Sirva em seguida.

Almôndega de brócolis com ricota

Ingredientes

1 xícara de chá de floretes de brócolis

1 xícara de chá de ricota

1 dente de alho descascado e amassado

1 ovo

2 colheres de sopa de farinha de trigo integral

2 colheres de sopa de muçarela de búfala picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o brócolis e bata para triturar. Transfira para um recipiente e reserve. Ainda no liquidificador, coloque a ricota e bata até triturar bem. Disponha no mesmo recipiente que o brócolis e adicione o restante dos ingredientes. Mexa até obter uma consistência homogênea. Com a ajuda de uma colher, modele as almôndegas. Disponha-as em uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos. Sirva em seguida.