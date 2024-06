Filmes românticos para assistir no Dia dos Namorados

O romance está no ar! Com a chegada do Dia dos Namorados, comemorado no Brasil no dia 12 de junho, é o momento perfeito para se aconchegar e curtir uma sessão de filmes envolventes e emocionantes ao lado de quem você ama.

De clássicos inesquecíveis a romances contemporâneos, estes seis filmes vão aquecer o coração e tornar essa data ainda mais especial. Confira!

1. Um lugar chamado Notting Hill (1999)

Julia Roberts e Hugh Grant brilham nessa adorável comédia romântica. Grant interpreta William Thacker, dono de uma livraria em Notting Hill, Londres. Sua vida vira de cabeça para baixo quando a famosa atriz de Hollywood, Anna Scott (Julia Roberts), entra em sua loja. Entre encontros inusitados e situações engraçadas, eles iniciam um romance, enfrentando os desafios de suas vidas tão diferentes. Com um elenco carismático e um roteiro cativante, “Um lugar chamado Notting Hill” é uma história de amor que encanta o público.

Onde assistir: Prime Vídeo e Star+.

2. Hoje eu quero voltar sozinho (2014)

Este drama romântico brasileiro, lançado em 2014, possui a história centrada em Leonardo (Guilherme Lobo), um adolescente cego que enfrenta os desafios da adolescência enquanto lida com o despertar de sua sexualidade. Estudante do ensino médio, ele vive com a mãe e o pai em São Paulo e se vê cada vez mais atraído por Gabriel, um novo aluno da escola. O filme aborda questões de sexualidade e autodescoberta. É uma história sensível e comovente sobre amor e aceitação.

Onde assistir: Netflix.

3. Entergalactic (2022)

“Entergalactic” é uma emocionante animação que segue a jornada de Jabari (Kid Cudi), um talentoso artista, lutando para se sustentar em Nova Iorque enquanto busca alcançar o sucesso em sua carreira musical. Tudo muda quando ele conhece Meadow (Jessica Williams), sua nova vizinha, e descobre que eles compartilham uma paixão ardente pela música. À medida que suas vidas se entrelaçam, os personagens embarcam em uma história de amor intensa, repleta de emoções e descobertas.

A produção é uma co-criação com o rapper Kid Cudi, e toda trilha sonora conta com as músicas do álbum do artista. Para os apaixonados fãs de animação ou do músico, “Entergalactic” é uma experiência imperdível, proporcionando uma mistura única de música, romance e uma jornada visualmente cativante.

Onde assistir: Netflix

4. Questão de tempo (2013)

Ao completar 21 anos, Tim Lake (Domhnall Gleeson) descobre que os homens de sua família possuem a habilidade de viajar no tempo. Seu pai (Bill Nighy) revela que ele pode reviver momentos específicos da própria vida e alterá-los. Determinado a melhorar sua vida amorosa, Tim decide usar esse poder para conquistar Mary (Rachel McAdams), a mulher dos seus sonhos.

Mesmo com o poder de viajar no tempo, Tim descobre que algumas tragédias na vida são inevitáveis e não podem ser alteradas, independentemente de quantas vezes ele volte ao passado. Essa experiência ensina a ele a importância de viver plenamente e valorizar cada momento, por mais simples que seja.

Onde assistir: Netflix

5. Todos menos você (2023)

O filme “Todos Menos Você” é uma adaptação livre da peça “Muito Barulho por Nada” de William Shakespeare. A trama segue Bea (Sydney Sweeney) e Ben (Glen Powell), que têm um primeiro encontro incrível. No entanto, a relação entre eles não evolui e, eventualmente, eles começam a se odiar.

Bea e Ben acabam se encontrando em um casamento na Austrália e decidem fazer um trato: fingir que são um casal até voltarem para casa. No entanto, a antipatia entre eles é evidente para todos ao redor, o que os obriga a investir ainda mais na farsa para serem convincentes.

Onde assistir: Max

6. Vermelho, Branco e Sangue Azul (2023)

O filme é baseado no livro homônimo de Casey Mcquiston. A trama segue Alex Claremont-Diaz (Taylor Perez), filho da primeira mulher presidente dos Estados Unidos, Ellen Claremont (Uma Thurman). Alex é um jovem carismático e ambicioso, porém impulsivo. Quando um incidente diplomático envolvendo o príncipe Henry (Nicholas Galitzine), da família real britânica, coloca os dois em apuros, eles decidem fingir uma amizade para acalmar a situação. Conforme passam mais tempo juntos, Alex e Henry começam a desenvolver sentimentos genuínos um pelo outro, apesar dos obstáculos que enfrentam devido à política e à pressão de suas famílias e do público.

Onde assistir: Prime Vídeo

