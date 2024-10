5 receitas agridoce para o almoço

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

As comidas agridoce são famosas por combinarem ingredientes salgados com doces. Diferentes, elas conseguem harmonizar sabores inimagináveis e dão um toque especial aos pratos. Apesar da combinação parecer estranha para muitas pessoas, ela é perfeita para quem deseja inovar o cardápio e experimentar novas texturas, cheiros e sabores. Por isso, selecionamos 5 receitas agridoce para você testar. Veja!

Frango agridoce com molho de soja

Ingredientes

Frango

500 g de peito de frango picado em cubos

picado em cubos Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

3 colheres de sopa de azeite

1 pimentão amarelo cortado em pedaços

1 pimentão vermelho cortado em pedaços

Molho

1/2 cebola descascada e picada

50 ml de vinagre branco

30 ml de molho de soja

30 g de açúcar

50 ml de molho de tomate

150 ml de água

2 colheres de chá de amido de milho

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de sopa de gergelim

1 colher de sopa de cebolinha picada

Modo de preparo

Frango

Em um recipiente, coloque o frango, o sal e a pimenta-do-reino e misture bem. Deixe descansar por 15 minutos. Após, coloque o azeite em uma panela e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o frango e refogue até dourar. Adicione os pimentões e refogue por mais 2 minutos. Retire do fogo e reserve.

Molho

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola e doure. Junte o vinagre, o molho de soja, o açúcar, o molho de tomate, a água e o amido de milho e misture até o molho engrossar. Após, desligue o fogo, espere esfriar e transfira a mistura para um liquidificador. Bata por 4 minutos e coloque o molho novamente na panela. Adicione o frango reservado e leve ao fogo baixo por 10 minutos. Retire do fogo e decore com as sementes de gergelim e cebolinha. Sirva em seguida.

Dica: sirva com arroz branco.

Cuscuz marroquino com damasco

Ingredientes

250 g cuscuz marroquino

500 ml de água quente

1 colher de sopa de manteiga

2 colheres de sopa de azeite

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

100 g de amêndoas sem casca, laminadas e torradas

4 colheres de sopa de uvas-passas

4 colheres de sopa de damasco picado

2 colheres de sopa de salsinha picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a água, o cuscuz e a manteiga e misture. Deixe descansar por 5 minutos. Enquanto isso, em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente as amêndoas, o damasco e as uvas-passas e refogue por 5 minutos. Acrescente o cuscuz e mexa bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino e salpique com salsinha. Sirva em seguida.

Carpaccio de salmão com molho de maracujá (Imagem: IP7 marketing|Shutterstock)



Carpaccio de salmão com molho de maracujá

Ingredientes

200 g de filé de salmão cortado em fatias bem finas

Suco com a polpa de 4 maracujás

Suco de 1 laranja

1 colher de sopa de açúcar

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o suco de maracujá e o suco de laranja e misture bem. Adicione o açúcar e mexa até dissolver completamente. Reserve. Em um recipiente, coloque o salmão fatiado um ao lado do outro. Despeje o molho sobre as fatias e leve à geladeira por 15 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino e sirva em seguida.

Arroz com uvas-passas e castanha-de-caju

2 xícaras de chá de arroz

3 xícaras de chá de caldo de galinha quente

2 colheres de sopa de manteiga

1 colher de sopa de açúcar mascavo

2 dentes de alho descascados e amassados

1 cebola descascada e amassada

1/2 xícara de chá de uvas-passas pretas sem sementes

1 xícara de chá de suco de laranja

1 colher de chá de sal

1 colher de sopa de cheiro-verde

1/2 xícara de chá de castanha-de-caju

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente as uvas-passas, as castanhas-de-caju, o arroz e refogue por 2 minutos. Junte o caldo de galinha, o suco de laranja, o açúcar mascavo, o sal e o cheiro-verde e misture bem. Cozinhe até secar e sirva em seguida.

Tofu agridoce

Ingredientes

Tofu

400 g tofu firme cortado em cubos

2 colheres de sopa de azeite

2 colheres de sopa de sementes de gergelim

2 dentes de alho picados

1 pimento vermelho cortado em cubos

1 batata-doce descascada e cortada em rodelas finas

2 colheres de sopa de cebolinha verde picada

1 colher de sopa de amido de milho

2 colheres de sopa água

Molho agridoce

4 colheres de sopa de molho de soja

3 colheres de sopa de vinagre de arroz

2 colheres de sopa de mel

1 colher de sopa de molho de tomate

1 xícara de chá de água

Modo de preparo

Molho agridoce

Em uma tigela, misture o molho de soja, o vinagre de arroz, o mel, a água e o molho de tomate. Reserve.

Tofu

Em uma frigideira, coloque metade do azeite e leve ao fogo. Adiciona os cubos de tofu e frite até dourarem de todos os lados. Retira o tofu da frigideira e reserve. Na mesma frigideira, adicione o azeite restante e o alho picado. Refogue por 1 minuto. Acrescente o pimentão e a batata-doce e refogue até ficarem macios.

Em uma tigela, misture o amido de milho com a água até obter um líquido homogêneo. Adicione à frigideira e mexa até o molho engrossar. Acrescente o molho de soja reservado, misture e deixe cozinhar por mais 1 minuto. Adiciona o tofu, as sementes de gergelim e a cebolinha. Misture delicadamente para envolver todos os ingredientes com o molho e cozinhe por mais 1 minuto. Desligue o fogo e sirva em seguida.