Na festa junina, as bebidas típicas são indispensáveis para garantir a autenticidade e a animação da celebração. Tradicionais como o quentão e o vinho quente aquecem os participantes e são perfeitas para acompanhar as comidas do arraial. No entanto, é plenamente possível preparar versões das bebidas sem álcool, garantindo que todos possam desfrutar dos sabores característicos sem restrições.

Por isso, confira 5 bebidas de festa junina sem álcool!

Suco de milho-verde

Ingredientes

5 espigas de milho-verde

1 xícara de chá açúcar

6 xícaras de chá de leite

3 xícaras de chá de água

100 g de leite condensado

Modo de preparo

Retire os grãos de milho-verde das espigas com a ajuda de uma faca. Em seguida, coloque o milho-verde no liquidificador, adicione 3 xícaras de chá de leite, 1 1/2 xícara de chá de água e o açúcar e bata por 5 minutos. Transfira o líquido para uma panela e leve ao fogo médio. Cozinhe, mexendo sempre, até engrossar. Retire do fogo, deixe esfriar e bata no liquidificador com o restante do leite e da água. Adicione o leite condensado e bata mais um pouco. Transfira a mistura para uma jarra e leve à geladeira por 30 minutos. Sirva em seguida.

Quentão de morango sem álcool

Ingredientes

500 ml de suco de morango

500 ml de água

30 g de gengibre ralado

3 g de canela em pau

3 cravos-da-índia

100 g de açúcar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o gengibre, o cravo-da-índia, a canela e o açúcar. Leve ao fogo médio e mexa até o açúcar derreter. Acrescente o suco e a água e ferva por 8 minutos. Sirva quente.

Vinho quente sem álcool (Imagem: DihandraPinheiro | Shutterstock)

Vinho quente sem álcool

Ingredientes

2 l de suco de uva

500 g de açúcar

20 g de gengibre picado

3 maçãs cortadas em cubos

200 g de uvas sem sementes e cortadas ao meio

5 canelas em pau

20 g de cravo-da-índia

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o açúcar e leve ao fogo baixo para caramelizar. Adicione o gengibre, o cravo-da-índia e a canela, mexendo sempre. Acrescente o suco de uva e deixe ferver. Adicione as maçãs e as uvas. Quando as frutas estiverem macias, desligue o fogo. Sirva em seguida.

Chá de amendoim

Ingredientes

1/2 xícara de chá de amendoim torrado , sem casca e sem sal

, sem casca e sem sal 2 xícaras de chá de leite

195 g de leite condensado

1/2 colher de chá de canela em pó

Modo de preparo

Coloque o amendoim no liquidificador e bata para triturar. Depois, coloque o amendoim e os demais ingredientes em uma panela e misture. Leve ao fogo médio, mexendo sempre. Quando começar a ferver, reduza o fogo e cozinhe até engrossar. Sirva em seguida.

Chocolate quente com paçoca

Ingredientes

1 l de leite

395 g de leite condensado

3 colheres de sopa de açúcar

2 colheres de sopa de amido de milho

1 xícara de chá de chocolate em pó

200 g de creme de leite

150 g de chocolate meio amargo picado

Paçoca esfarelada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite, o leite condensado, o açúcar, o amido de milho e o chocolate em pó e misture até ficar homogêneo. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, e adicione o creme de leite e o chocolate picado. Cozinhe até engrossar levemente. Sirva em seguida em canecas com a paçoca esfarelada.