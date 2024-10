4 rituais para espantar as energias negativas no Halloween

O Halloween tem suas origens no festival celta de Samhain, celebrado em 31 de outubro, que marcava o fim do verão e o início do inverno. Os celtas acreditavam que, nessa noite, o véu entre o mundo dos vivos e dos mortos se tornava mais fino, permitindo que espíritos e seres sobrenaturais vagassem pela Terra. Para afastar essas entidades, eles acendiam fogueiras e usavam fantasias assustadoras.

A figura das bruxas, associada ao Halloween, tem suas raízes na Idade Média, quando mulheres consideradas curandeiras ou praticantes de magia eram perseguidas e acusadas de feitiçaria. “As bruxas eram mulheres que curavam, parteiras, curandeiras, mulheres que faziam defumações e conheciam o poder das ervas. Elas não eram bem aceitas e morreram por causa de seus dons”, conta a taróloga Isabel Fogaça.

Acreditava-se que, na noite de Samhain ou Halloween, bruxas realizavam rituais e encontros com forças obscuras. Com o passar dos séculos, a imagem das bruxas se popularizou como parte das tradições da festa, contribuindo para a atmosfera mística e assustadora da data.

Defumações para purificar as energias

Uma das plantas mais usadas pelas bruxas no passado era a artemísia, conhecida como a rainha das ervas, pois aumenta a conexão com o divino, purifica as energias e aumenta a intuição. “Usar a planta neste momento é cultuar as bruxas e fazer essa purificação energética de forma profunda”, explica Isabel Fogaça.

Abaixo, a taróloga ensina como fazer defumação com artemísia e com canela. Veja!

Defumação com artemísia: pegue um incenso de Artemísia, ou a própria erva, e queime para defumação da casa ou de ambiente. Vibre energias boas e faça uma oração.

Banhos ajudam a purificar o corpo e o espírito durante o Halloween (Imagem: Africa Studio | Shutterstock)

Banhos para eliminar negatividade e limpar o espírito

A seguir, Isabel Fogaça também ensina a preparar banho energético e de limpeza para o Halloween.

Banho com artemísia

Indicado para purificação energética e elimina energias negativas

Materiais

1 l de água

1 punhado de artemísia

Modo de fazer

Em uma panela, ferva a água em fogo médio. Desligue o fogo e coloque a erva. Espere amornar. Antes de realizar o banho, aplique uma pequena quantidade no punho e aguarde algumas horas para identificar alergia. Se não ocorrer nenhuma alteração na pele, coe e jogue a água do pescoço para baixo após o banho de higiene. As folhas coadas podem ser jogadas na natureza.

Banho de alecrim

Indicado para limpeza espiritual profunda

Materiais

1 l de água

1 punhado de alecrim seco ou fresco

Modo de fazer

Em uma panela, ferva a água em fogo médio. Desligue o fogo e coloque a erva. Espere amornar. Antes de realizar o banho, aplique uma pequena quantidade no punho e aguarde algumas horas para identificar alergia. Se não ocorrer nenhuma alteração na pele, coe e jogue a água do pescoço para baixo após o banho de higiene. As folhas coadas podem ser jogadas na natureza.

Por Isabel Fogaça

O tarot faz parte da história da taróloga desde pequena; cercada de mulheres fortes e poderosas, ela presenciava as cartas sendo abertas. Via também as tias colhendo ervas para as dores do corpo e da alma. Em 2019, decidiu alçar voo e largar o mundo corporativo para ajudar mulheres a se conectarem com a natureza e com a espiritualidade. Há 4 anos, empreende com o tarot online e é proprietária da empresa Yabá Ritualística.