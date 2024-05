4 melhores lugares para visitar em Londres

A capital inglesa recebe muitos turistas do mundo todo ao longo do ano. Mas é no verão que a cidade tem seu ápice de visitantes. Para evitar filas e ruas lotadas, seguem algumas dicas de lugares maravilhosos e menos movimentados.

1. Bairros de Chelsea e Furlham

Estão entre os meus bairros prediletos! Têm diversas lojas, restaurantes e casas coloridas. Reserve

um brunch no Ivy Chelsea Garden.

2. Holland Park

Nada como aproveitar os dias ensolarados em um dos diversos parques londrinos. O meu predileto é o Holland Park, que tem vários estilos de jardins com lavandas ou rosas, gramados, quadra de tênis, mesas e até obras de arte. Aproveite para fazer um piquenique!

‘Ritz’ é um dos hotéis mais luxuosos e tradicionais de Londres (Imagem: William Barton | Shutterstock)

3. Chá da tarde no Ritz

Conheça uma das experiências mais tradicionais da Inglaterra em um dos hotéis mais luxuosos de Londres. É importante reservar com antecedência!

4. Peggy Porschen Cakes e Biscuiteers

Ótima loja de bolos e biscoitos artesanais. Comprar uma caixinha com os quitutes que trazem os principais pontos turísticos de Londres pode ser uma lembrança diferente para levar de presente da viagem!

Por Karina Sell – revista Qual Viagem

Atualmente mora em Barcelona, mas já morou em outros quatro países: Austrália, França, Portugal e Inglaterra. Além de conhecer vários destinos internacionais como uma local, já esteve em todos os continentes e em mais de 60 países.