10 raças de cachorro mais barulhentas

Alguns cães de certas raças têm uma propensão natural a serem mais barulhentos, expressando-se principalmente por latidos frequentes e outros sons. Essa vocalização pode ser influenciada por diversos motivos, incluindo o temperamento, a genética, a necessidade de atenção, o instinto de guarda, a ansiedade, o tédio ou mesmo a falta de socialização.

LEIA MAIS – Cachorros! Saiba os 13 nomes preferidos pelos brasileiros para os cães

O comportamento vocal excessivo geralmente pode ser controlado com treinamento adequado, estímulo mental e físico, além de uma abordagem atenta e carinhosa por parte dos tutores para atender às necessidades específicas do cachorro.

Abaixo, conheça algumas das raças que costumam ser barulhentas!

Os beagles são cães de porte médio com orelhas longas. Eles são conhecidos por serem excelentes farejadores, mas sua natureza extrovertida e ativa pode levá-los a latir frequentemente para chamar atenção ou expressar excitação.

Esses cães pequenos e delicados têm uma personalidade ousada e podem ser bastante vocais. Sua lealdade intensa pode levá-los a latir como forma de proteção ou para alertar sobre qualquer movimento ao redor.

Com seu corpo alongado e patas curtas, os famosos salsichas têm uma personalidade corajosa e obstinada. Eles costumam latir para mostrar confiança ou em resposta a estranhos, devido ao seu forte instinto de alerta.

Esta raça de porte médio é conhecida por seu temperamento alerta e afetuoso. Os schnauzers podem ser barulhentos devido à sua natureza territorial, alertando sobre intrusos ou ruídos estranhos.

Cães enérgicos e inteligentes, os fox terriers são excelentes caçadores e podem latir bastante devido à sua natureza ativa e instinto de caça aguçado.

Esses cães amigáveis e afetuosos podem ser expressivos vocalmente. Sua natureza amorosa e sensível pode levá-los a latir quando se sentem ansiosos ou solitários.

Apesar de sua aparência imponente, os bulldogs são gentis e dedicados à família. Eles podem latir ocasionalmente para chamar a atenção, mas geralmente são menos barulhentos do que outras raças.

Altamente inteligentes e energéticos, os poodles podem latir para expressar seu entusiasmo ou tédio. Sua inteligência pode levá-los a vocalizar quando se sentem subestimulados.

Conhecidos por seu pelo longo e expressão facial adorável, os shih tzus são cães afetuosos, porém podem ser propensos a latir para estranhos ou para mostrar desagrado.

Estes pequenos cães têm personalidades corajosas e confiantes, e frequentemente latem para expressar emoções como excitação, ansiedade ou proteção.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!