Verão sem manchas: como cuidar da pele na estação mais quente

Com a chegada do verão, o sol mais forte, o calor intenso e as frequentes idas à praia e piscina pedem uma atenção especial com a pele. A combinação desses fatores típicos da estação acaba impactando diretamente nossa maior proteção natural, tornando os cuidados diários ainda mais necessários.

Michele Mattos, técnica em estética e massoterapeuta da rede Expert Beauty, explica que durante o verão é comum a pele apresentar maior sensibilidade e alterações. Os problemas mais frequentes incluem o surgimento de manchas, reações alérgicas e aquela sensação incômoda de ressecamento.

“A rotina deve incluir a limpeza da pele, a tonificação, o uso de um hidratante de textura fluida e a aplicação do filtro solar, que precisa ser reaplicado ao longo do dia”, afirma a profissional.

Com as altas temperaturas e maior exposição solar, manter uma rotina simples de cuidados diários é o segredo para atravessar o verão com a pele saudável. A qualidade dos produtos utilizados também faz toda a diferença na saúde cutânea. De acordo com Mattos, escolher itens adequados ao biotipo de cada pele contribui para resultados melhores e ajuda a evitar reações e desequilíbrios tão comuns durante a estação.

Nessa época do ano, pequenos descuidos podem comprometer a saúde da pele. A falta de hidratação adequada e não reaplicar o protetor solar durante o dia são os principais fatores que contribuem para o aparecimento de manchas e outros problemas.

Para os amantes de praia, piscina ou atividades aquáticas frequentes, o cuidado precisa ser redobrado. “Ao sair da água, o ideal é aplicar água termal e, em seguida, reforçar a proteção com o filtro solar”, recomenda Mattos.

Com a intensificação dos cuidados durante o verão, alguns procedimentos estéticos são especialmente indicados para preparar e proteger a pele. A profissional sugere tratamentos realizados em salão, como limpeza de pele, hidratação intensa, massagem facial, aplicação de máscaras ricas em colágeno e finalização com filtro solar, que ajudam a manter a pele equilibrada nessa época do ano. A combinação entre cuidados diários e procedimentos especializados é a receita perfeita para garantir a saúde da pele durante toda a temporada de calor.