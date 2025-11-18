Socialização é o “escudo mental” da velhice, confirma a ciência

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A ciência moderna está reescrevendo a receita para um envelhecimento saudável, e o ingrediente mais vital não é um remédio, mas o contato humano. Pesquisas recentes, incluindo estudos de 2024 e 2025, solidificam a tese de que a socialização é um pilar fundamental da saúde mental e cognitiva na terceira idade, atuando como um poderoso fator protetor contra uma série de problemas, inclusive de doenças

Uma rede de apoio social bem estruturada e um bom engajamento social oferece benefícios em três frentes principais:

Preservação cognitiva – A interação social é uma forma poderosa de estimulação cognitiva. Idosos que participam ativamente de conversas, grupos e jogos sociais apresentam melhor função cognitiva e um risco significativamente menor de desenvolver quadros de demência.

Melhoria do humor – A solidão e o isolamento são catalisadores da depressão e da ansiedade na velhice. A socialização frequente atua diretamente contra isso, promovendo a melhora do humor, o aumento da autoestima e a redução drástica dos sintomas depressivos e da solidão. Estudos destacam, por exemplo, que 100 horas anuais de trabalho voluntário (cerca de duas horas por semana) podem reduzir a solidão em idosos enlutados a níveis comparáveis aos de quem não perdeu seu companheiro.

Funcionalidade física – Pessoas idosas com alto nível de interação social demonstram melhor funcionamento físico, maior mobilidade, e menores taxas de mortalidade. A participação em grupos e a manutenção de papéis sociais saudáveis são cruciais para o fortalecimento da autoestima e para a prevenção da fragilidade.

Ferramentas digitais – O período de isolamento imposto pela pandemia de COVID-19 serviu como um laboratório forçado, expondo os graves riscos da privação de contato, com o aumento de sintomas depressivos em idosos. No entanto, o mesmo período destacou a importância das ferramentas digitais. Estratégias como o uso de videochamadas e redes sociais provaram ser eficazes, quando há um treinamento adequado, pra reduzir a solidão do isolamento.

Aposentadoria não é ficar em casa

Quando falamos de envelhecimento, muitas pessoas relacionam este processo com a perda de vitalidade, disposição e saúde. Porém, envelhecer é uma etapa natural da vida e saber como aproveitá-la de forma saudável é essencial, destaca o médico geriatra Clóvis Cechinel, do programa de atenção domiciliar da Prefeitura de Curitiba, Saúde em Casa.

Clóvis destaca que, além de cuidar da saúde, é importante que a pessoa idosa tenha um propósito de vida, sonhos e almeje objetivos, mesmo que a sociedade imponha uma falsa incapacidade sobre ela.

O tema de redação proposto no Enem 2025 – “Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira” – trouxe visibilidade ao assunto, promovendo uma reflexão sobre como a sociedade enxerga a pessoa idosa e como o avanço da idade é sentido pelos brasileiros.

“É importante que a sociedade dê espaço para a pessoa idosa. Os idosos fazem parte do nosso ciclo social e têm um propósito para seguir, então, se ela quiser fazer uma faculdade, ela pode e deve ser incentivada por nós”, exemplifica.

Vida com mais tempo

Um dos marcos da nova etapa de vida pode ser a aposentadoria. Cechinel pontua que a preparação para este novo ciclo deve começar previamente, para que as mudanças sejam menos abruptas.

“A aposentadoria traz uma nova maturidade e os aposentados precisam lidar com essas mudanças, mas é importante que você se organize para isso, para poder administrar bem seu tempo e sua autonomia”, aconselha.

O IPMC (Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Curitiba) lançou o Programa Permanente de Educação Previdenciária, no qual uma das linhas de atuação é a preparação dos servidores municipais para a aposentadoria, além do programa Vida Nova, que incentiva ações de integração para quem já se aposentou.

Pensar no momento da aposentadoria é mais do que marcar no calendário quantos dias faltam. “Esta preparação passa por vários campos das nossas vidas. É preciso chegar com saúde física e mental, preparado financeiramente. O Programa de Educação Previdenciária se propõe a trazer informações e proporcionar atividades para que todos tenham a oportunidade de saber mais e, por outro lado, fazer melhores escolhas para a sua vida, que continua quando a pessoa se aposenta”, resume a presidente do IPMC, Jocelaine Moraes de Souza.

Checklist do envelhecimento saudável

Pratique exercícios físicos. Movimentos de mobilidade e alongamentos são hábitos que devem fazer parte da rotina.

Evite ficar o tempo todo em casa.

Alimente-se corretamente.

Faça acompanhamento clínico e exames de prevenção regularmente.

Se identificar alguma doença, busque tratamento.

Fique atento a sua saúde emocional. Se precisar, procure ajuda.

Observe os fatores de risco à saúde.

Identifique um ou mais propósitos de vida.

Conviva com pessoas de diferentes gerações.

