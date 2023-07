No Dia Mundial da Luta Contra as Hepatites Virais, 28 de julho, o Alto da XV Mall promove, em parceria com o Hospital São Vicente, uma ação em prol do Julho Amarelo: mês de prevenção das hepatites virais com testagem gratuita, das 11h às 15h. A Praça de Eventos do mall contará com um posto exclusivo e uma equipe de 10 profissionais da área da saúde, sendo enfermeiros e médicos especialistas que estarão disponíveis para esclarecer as principais dúvidas do público.

As hepatites virais são infecções que afetam o fígado, causando alterações leves, moderadas ou graves. Muitas vezes, essas infecções são silenciosas, não apresentando sintomas visíveis, o que ressalta a importância do diagnóstico precoce e da prevenção.

+Leia mais! Dia do Combate às Hepatites Virais tem testes gratuitos; veja como fazer

De acordo com o Ministério da Saúde, no Brasil foram notificados 718.651 casos confirmados de hepatites virais, entre 2000 e 2021. Desses, 23,4% correspondem a hepatite A, 36,8% a hepatite B, 38,9% a hepatite C e 0,6% a hepatite D. Os óbitos relacionados à hepatite C são a principal causa de morte entre as hepatites virais.

Com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce, serão disponibilizados 500 testes gratuitos no evento. A equipe médica estará equipada com todos os materiais necessários, como luvas, álcool 70%, algodão e gaze, garantindo a segurança de todos os participantes. Os testes são rápidos e seguros, com a coleta de uma pequena gota de sangue da ponta do dedo para detecção. Os resultados são entregues em menos de 30 minutos, acompanhados das devidas orientações conforme cada situação.

“Com essa ação, o Alto da XV Mall busca oferecer um serviço à comunidade, auxiliando no diagnóstico e na disseminação de informações para conscientização sobre as hepatites virais. Estamos com boas expectativas e esperamos que os clientes e visitantes aproveitem essa oportunidade para se informar mais sobre a doença”, destaca Thauane Neris, coordenadora de Marketing do Alto da XV Mall.

O Grupo Hospitalar São Vicente ressalta que o diagnóstico precoce das hepatites B e C desempenha um papel fundamental na prevenção, controle e tratamento dessas doenças. “Identificar precocemente a presença dos vírus permite a adoção de medidas preventivas, acesso a tratamentos adequados e a redução da transmissão. Portanto, é essencial promover a conscientização sobre a importância desses testes e incentivar sua realização regular, especialmente entre os grupos de risco, visando à saúde e ao bem-estar da população”.

Serviço

Julho Amarelo: mês de prevenção das hepatites virais

Data: 28/07

Horário: 11 às 15h

Local: Praça de Eventos, Alto da XV Mall

Endereço: Rua Camões, 601

Você já viu essas??

Camuflado?? Mudança brutal de temperatura em Curitiba: vem onda forte de calor Novidades! Obra em trecho empaca viagem na BR-376 avança; Vai resolver?? Role de bici Quanto custa o novo sistema de bicicleta compartilhada em Curitiba?