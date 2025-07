Saúde do idoso no frio: por que cuidados devem ser intensificados?

Com a chegada do inverno e as temperaturas despencando, a saúde dos idosos precisa de cuidados redobrados. A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) faz alerta: idosos são mais vulneráveis ao frio porque o corpo não regula tão bem a temperatura, sem contar as doenças crônicas que podem piorar nesta época.

O coração é uma das maiores preocupações. Com o frio, os vasos sanguíneos se contraem e sobrecarregam o músculo cardíaco, aumentando o risco de infarto, AVC e angina. As doenças respiratórias também dão as caras: gripe, resfriado e Covid-19 se espalham mais facilmente em ambientes fechados, especialmente entre quem tem imunidade mais baixa. Pneumonia, bronquite e asma costumam dar o ar da graça, e a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) continua sendo motivo de preocupação.

Um perigo que muita gente esquece é a hipotermia, quando a temperatura corporal cai abaixo de 35°C. Nos idosos, isso pode ser sinal de infecções escondidas, como pneumonia ou infecção urinária. Se notar esse quadro, é hora de correr para o médico. As dores crônicas também tendem a aumentar, e a pele fica mais ressecada e frágil.

Dicas para proteger os idosos do frio

Para evitar problemas, a Sesa recomenda algumas ações simples: vestir várias camadas de roupa, não esquecer das luvas e meias de lã para proteger as extremidades, manter os ambientes aquecidos mas com boa ventilação, beber bastante água e cuidar da alimentação. Nada de exagerar nos alimentos muito calóricos e gordurosos! Atividades físicas leves em locais protegidos do frio também são importantes, tanto para o corpo quanto para o ânimo.

Nas Instituições de Longa Permanência para Pessoas Idosas (ILPIs), o cuidado precisa ser ainda maior. É fundamental manter os protocolos de biossegurança: higienização frequente das mãos, uso correto de EPIs, monitoramento de sintomas entre residentes e funcionários, controle rigoroso das visitas, vacinação em dia e equipe bem treinada.

A vacina é outra aliada para passar o inverno com saúde. A imunização contra gripe e Covid-19 diminui os casos graves e as mortes, além de reduzir o risco de infarto e outros problemas cardíacos. Mas a cobertura vacinal dos idosos no Paraná ainda está baixa: apenas 55% tomaram a vacina da gripe até agora, enquanto a meta do Ministério da Saúde é 90% para os grupos prioritários. As vacinas estão disponíveis gratuitamente em todas as unidades de saúde do estado.