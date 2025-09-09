Saúde de Curitiba alerta para casos de Hepatite A; veja os “alvos” da doença

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba emitiu novo alerta para os casos de hepatite A. Em 2024, o município registrou 563 notificações, sendo 73% em homens, principalmente entre 20 e 39 anos. Do total, 60% precisaram de internação hospitalar, 2,4% evoluíram para cuidados intensivos em UTI, com um transplante hepático registrado e cinco óbitos.

Em 2025, até o momento, Curitiba já confirmou 64 casos. Destes, 42% necessitaram hospitalização, mas não houve registros de transplantes ou mortes.

O cenário acompanha o observado em grandes centros urbanos do País, como São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG) e Natal (RN), que também têm notificado aumento da doença, especialmente em adultos jovens.

A secretária municipal da Saúde, Tatiane Filipak, reforça a importância da prevenção. “A hepatite A é uma doença que pode ser prevenida com cuidados simples, como higiene das mãos, vacinação e o sexo seguro. Nosso alerta é para que a população não descuide dessas medidas”, destacou.

Sintomas

O médico infectologista da SMS, Alcides Oliveira, explica que, embora muitas vezes a hepatite A tenha evolução benigna, em adultos os casos podem ser mais graves.

“Na infância, a infecção costuma ser assintomática ou leve, mas em adultos há risco maior de hospitalização, de evolução para insuficiência hepática e, em algumas situações, até necessidade de transplante. Por isso, é fundamental buscar atendimento médico ao primeiro sinal de sintomas, como pele e olhos amarelados, urina escura e cansaço intenso”, alertou.

Prevenção e vacinação

A hepatite A é causada por um vírus transmitido principalmente pela via fecal-oral, quando há contato com água ou alimentos contaminados, ou por práticas sexuais que envolvem contato com fezes. Os sintomas podem incluir febre, mal-estar, dores no corpo, náusea, vômito, dor abdominal, diarreia e icterícia.

A principal forma de prevenção é a vacina contra a hepatite A, que está disponível gratuitamente nas Unidades Básicas de Saúde desde 2013 para crianças de 1 a menores de 5 anos, além de públicos específicos atendidos nos Centros de Referência de Imunobiológicos Especiais (Crie), como usuários de Profilaxia Pré-Exposição Sexual (PrEP), pessoas com doenças crônicas do fígado, imunossuprimidas, candidatos a transplante e pessoas vivendo com HIV, entre outros grupos.

Além da vacina, lavar bem as mãos, higienizar alimentos, consumir apenas água potável e usar preservativos nas relações sexuais são medidas essenciais para evitar a transmissão da doença.