Projeto que amplia teste do pezinho é aprovado no Paraná

A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou nesta terça (5), em primeira votação, o projeto que aumenta o número de doenças diagnosticadas pelo teste do pezinho. A ideia é transformar em lei o que já vem acontecendo na prática, garantindo que o avanço não seja passageiro.

O texto é de autoria da deputada Maria Victoria (PP), com um time de deputados como coautores: Mabel Canto (PP), Ney Leprevost (União), Bazana (PSD), Professor Lemos (PT), Matheus Vermelho (PP), Evandro Araújo (PSD) e Batatinha (MDB).

Maria Victoria não é novata nessa história. Desde 2015 ela vem trabalhando para aumentar o leque de doenças detectadas nos exames feitos no estado. Segundo a deputada, a mudança na lei vai garantir que a ampliação do teste vire uma política permanente.

“Por determinação do governador Ratinho Junior e do secretário Beto Preto, o Paraná vem ampliando, de forma gradual, de sete para 37 o número de doenças diagnosticadas pelos testes realizados pela FEPE (Fundação Ecumênica de Proteção ao Excepcional)”, explica ao site da Assembleia Legislativa.

“A atualização da lei garantirá que esse avanço seja perene. A meta é chegar, de forma organizada, a 50 doenças diagnosticadas, a exemplo do Distrito Federal”, acrescenta Maria Victoria.

Pezinho para todos

Para quem não sabe, o teste do pezinho não é opcional – é obrigatório e gratuito em todo o Brasil. Ele é feito logo nos primeiros dias de vida do bebê, quando coletam algumas gotinhas de sangue do calcanhar do piá.

O projeto 426/2023 ajusta a legislação estadual (Política da Criança e do Adolescente no Estado do Paraná — Lei 19.173/2017) ao que já está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), ampliando o número de doenças que podem ser detectadas nos recém-nascidos paranaenses.

O teste é considerado uma das ferramentas mais importantes para diagnosticar doenças genéticas, metabólicas e infecciosas.

“O diagnóstico precoce é essencial para salvar vidas, evitar danos e sequelas, aumentar as chances de cura e assegurar uma melhor qualidade de vida às crianças e às suas famílias”, pontua Maria Victoria.

A deputada lembra ainda que, em 2018, um projeto-piloto foi realizado durante a gestão da governadora Cida Borghetti, aumentando de seis para onze o número de doenças diagnosticadas em testes feitos em Curitiba e Região Metropolitana. “Isso possibilitou que ao menos 19 crianças fossem salvas no período”, ressalta.