Uma pesquisa com 197 participantes mostrou que o fator decisivo para reduzir a gordura acumulada no fígado é perder pelo menos 5% do peso corporal, independentemente do horário escolhido para fazer as refeições. O estudo foi conduzido pela Universidade de Granada e pela Universidade Pública de Navarra, na Espanha, segundo informações da agência internacional de notícias de saúde.

Os cientistas compararam três tipos de jejum intermitente com um programa de educação nutricional baseado na dieta mediterrânea. Os voluntários, com idades entre 30 e 60 anos e com sobrepeso ou obesidade, foram divididos em quatro grupos: cuidado padrão, jejum matinal (das 9h às 17h), jejum vespertino (das 14h às 22h) e jejum em horário escolhido livremente (em média, das 12h20 às 20h).

Durante 12 semanas, todos receberam orientações sobre alimentação saudável e hábitos de vida baseados na dieta mediterrânea. A gordura no fígado foi medida por ressonância magnética, e os pesquisadores também avaliaram rigidez hepática, enzimas do fígado e proteínas relacionadas ao metabolismo.

Embora a gordura no fígado tenha diminuído nos três grupos que praticaram jejum intermitente, as diferenças em relação ao grupo de cuidado padrão não foram estatisticamente significativas. Também não houve diferenças entre os horários escolhidos para as refeições nem em outros indicadores de saúde hepática ou na composição da microbiota intestinal.

As maiores reduções de gordura no fígado foram observadas entre quem perdeu pelo menos 5% do peso corporal — a maioria deles nos grupos de jejum intermitente — e entre pessoas que já tinham esteatose hepática no início do estudo. Cerca de 40% a 45% dos participantes que fizeram jejum intermitente atingiram essa perda de peso, e alcançar esse patamar foi associado a uma redução significativamente maior da gordura hepática.

“Os resultados não sugerem que o jejum intermitente seja ineficaz, mas sim que escolher uma janela de alimentação matinal, vespertina ou livremente selecionada não parece fornecer nenhum benefício adicional para a saúde do fígado”, explicam Manuel Dote Montero e Antonio Clavero Jimeno, primeiros autores do estudo. Para os pesquisadores, “o fator mais importante parece ser escolher uma estratégia que facilite a perda de peso clinicamente significativa e possa ser mantida ao longo do tempo”.

A pesquisa foi publicada na revista científica JHEP Reports e faz parte da tese de doutorado de Antonio Clavero Jimeno, pesquisador do Instituto Universitário Conjunto de Esporte e Saúde da Universidade de Granada. O trabalho foi realizado em colaboração com hospitais universitários de Granada e com o grupo de pesquisa liderado pela professora Idoia Labayen, da Universidade Pública de Navarra.

Este estudo é uma análise secundária de um ensaio clínico publicado anteriormente na revista Nature Medicine, que havia mostrado que participantes que praticaram jejum intermitente perderam, em média, entre 3 e 4 quilos a mais do que o grupo que recebeu apenas recomendações nutricionais. Além disso, o jejum matinal apresentou benefícios específicos em relação a certos indicadores de regulação da glicose.