Perda de peso rápida pode ser algo grave; entenda

Para muitas pessoas, perder peso pode parecer algo positivo, principalmente quando há alguns quilinhos sobrando. No entanto, quando isso ocorre de forma rápida, significativa e sem motivo aparente, é importante acender o sinal de alerta.

Estudos mostram que a perda de peso involuntária pode ser um dos primeiros sinais de câncer, especialmente quando vem acompanhada de outros sintomas sutis. Recentemente, uma pesquisa realizada pelas universidades britânicas de Oxford e Exeter mostrou que cerca de 40% dos pacientes com câncer apresentaram esse sintoma de emagrecimento sem explicação logo após o diagnóstico. Já em casos mais avançados, os dados apontaram um aumento para mais de 80% das pessoas atingidas.

A relação entre o emagrecimento e a presença de tumores é direta, especialmente em tumores sólidos. A pesquisa inglesa ainda apontou que os tipos de câncer mais frequentemente associados ao sintoma são os cânceres de pulmão, pâncreas, rins e colorretal.

O risco é maior conforme a idade e avança. Mulheres com mais de 60 anos que apresentaram perda de peso aumentaram em 6,7% o risco de desenvolver câncer. Entre os homens, esse percentual foi superior, chegando a mais de 14%.

A médica rádio-oncologista do Oncoville, Luana Guerreiro, explica que a perda de peso repentina sem explicação pode, de fato, ser um sinal precoce alarmante de câncer, por isso é fundamental ficar atento aos sinais. A perda de peso relacionada ao câncer pode acontecer por vários motivos, incluindo o aumento do metabolismo, quando tumores podem liberar substâncias inflamatórias que aceleram o gasto energético do corpo, mesmo em repouso.

“A falta de apetite também deve ser um sinal de alerta, uma vez que alguns tipos de câncer afetam diretamente o apetite ou causam desconfortos digestivos que dificultam a alimentação. O indivíduo também deve ficar atento ao comprometimento da digestão e absorção de nutrientes, quando há mudança nessa questão é um sinal para tumores que afetam o estômago, intestino, pâncreas e fígado. Já quando o câncer estiver avançado pode ocorrer quadros de caquexia, que são um tipo grave de perda de peso e massa muscular”, explica a médica.

O diagnóstico precoce é essencial para o sucesso do tratamento. Se você ou alguém próximo apresentar perda de peso sem explicação, especialmente se acompanhada de outros sintomas, procure um profissional de saúde. O médico poderá solicitar exames laboratoriais e de imagem para investigar a causa e, se necessário, encaminhar para avaliação oncológica.

“Cuidar da saúde é um ato de prevenção, por isso o diagnóstico precoce faz toda a diferença no sucesso do tratamento. Ignorar os sinais pode atrasar o cuidado em fases em que o câncer ainda é tratável, com maior chance de cura e tratamentos menos invasivos”, reforça a médica Luana Guerreiro.

