Fila de espera por especialistas diminui 40%, diz prefeitura de Curitiba

Curitiba conseguiu reduzir em 38,8% a fila de espera por consultas e exames especializados na rede pública de saúde. O resultado foi alcançado em apenas sete meses da gestão do prefeito Eduardo Pimentel, com o Programa Especialidades em Ação, lançado no início deste ano.

Em dezembro de 2024, Curitiba tinha 201.578 pessoas aguardando por atendimento especializado. Em 4 de agosto de 2025, esse número caiu para 123.304 pacientes — sendo 90.202 aguardando consultas e 33.102, exames. O tempo médio de espera também teve melhora importante: caiu de 60 para 49 dias.

+ Veja também: Construção inusitada motiva retirada de caçamba de lixo no Rio Belém

Além da redução expressiva, o tempo atual de espera em Curitiba está bem abaixo da média de países desenvolvidos. No Reino Unido, por exemplo, o tempo médio para a primeira consulta com especialista no sistema público de saúde (NHS) é de 13,6 semanas ou aproximadamente 95 dias.

“Trabalhamos com planejamento e responsabilidade para garantir um sistema de saúde cada vez mais eficiente. A fila por especialidades é dinâmica, mas temos hoje um controle rigoroso, com acompanhamento dos pacientes e agilidade no atendimento. Vamos continuar investindo para melhorar ainda mais esse serviço essencial”, afirmou o prefeito Eduardo Pimentel.

Maior oferta

A ampliação do acesso às especialidades está sendo possível em consequência de diversas ações da Prefeitura, como a adesão do município aos Programas Mais Acesso a Especialistas e Agora Tem Especialista do Ministério da Saúde; ampliação de oferta entre os prestadores contratados; e a inauguração do Centro Curitibano de Atenção Especializada realizada em 2024, administrado pela Fundação Estatal de Atenção à Saúde (Feas).

Outra atividade que está sendo intensificada em Curitiba com o programa Especialidades em Ação é a telerregulação das filas de especialidades. Com a ferramenta interna, o médico da atenção primária (posto de saúde) compartilha a situação clínica do paciente com o médico especialista telerregulador, que faz uma análise no prontuário eletrônico e orienta plano de cuidado a ser realizado na mesma unidade de saúde ou encaminha para atendimento em ambulatório de especialidade.

Com isso, a Secretaria Municipal da Saúde ampliou de 15 mil para 27 mil o número de consultas mensais nas especialidades com maior demanda: Oncologia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Ortopedia e Cardiologia. Isso representa um crescimento de 80% na capacidade de atendimento dessas áreas.

+ Veja mais: Gigante dos “papás” constrói centro de distribuição milionário na RMC

Além disso, houve acréscimo na oferta mensal de 5.540 exames, entre ultrassonografias, endoscopias e colonoscopias, passando de 11.743 mil ofertados por mês nestas três modalidades para 17.283 mil, um aumento de 47%.

“Conseguimos ampliar a nossa capacidade de resposta nas especialidades mais procuradas, o que fez toda a diferença para reduzir a fila de forma tão expressiva. Seguimos comprometidos em oferecer um cuidado cada vez mais ágil, seguro e humanizado à população”, disse a secretária municipal da Saúde, Tatiane Filipak.