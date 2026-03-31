Equipamento famoso no UFC e NFL ajuda no emagrecimento de curitibanos

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A busca pelo emagrecimento saudável ganha uma nova aliada em Curitiba: a tecnologia de escaneamento corporal. Longe da obsessão diária com a balança, que pode sabotar o processo, novos equipamentos oferecem uma visão mais completa e precisa da composição corporal.

Ana Letícia Silva, promotora de eventos, vivenciou os desafios do emagrecimento. “Comprei uma balança. Este foi meu erro”, relembra. O hábito de se pesar diariamente transformou sua jornada em uma experiência desgastante. “Quando o peso baixava, tudo dava certo. Mas quando subia, a sensação era de muita frustração”, conta.

A nutricionista Stefanie Mangini explica que o peso oscila facilmente devido a diversos fatores. “Quando esse número passa a ditar o humor e a percepção de progresso, o que deveria ser uma jornada de cuidado se transforma em uma verdadeira montanha-russa emocional”, comenta.

Em Curitiba, uma academia no centro da cidade introduziu o Evolt 360 Body Scanner, uma tecnologia australiana que oferece análise detalhada da composição corporal e é usada há muitos anos no UFC e NFL. Com apenas 35 unidades no Brasil, sendo 6 em Curitiba, o equipamento se propõe a democratizar informações antes restritas a atletas de elite.

“A Evolt é uma novidade que veio para ficar. Hoje, conseguimos mostrar para o paciente, de forma muito clara, o que está acontecendo no corpo dele”, explica Stefanie. O scanner fornece dados como percentual de gordura, massa muscular e nível de hidratação em segundos.

A tecnologia ganha relevância especialmente com a popularização de medicamentos para emagrecimento. “Sem acompanhamento adequado, é comum que parte do peso eliminado seja também de massa muscular, o que pode impactar diretamente o metabolismo e a saúde a longo prazo”, alerta a nutricionista.

Para Ana Letícia, o acompanhamento baseado em dados fez toda a diferença. “Hoje eu me sinto muito mais tranquila. Antes, qualquer número diferente já acabava com o meu dia. Agora eu consigo entender o que está acontecendo”, revela.

O sucesso no emagrecimento, portanto, passa menos pelo controle rígido e mais pela consistência e compreensão do próprio corpo. Com suporte técnico adequado e recursos como o Evolt 360, a jornada se torna mais leve e sustentável, transformando a relação das pessoas com seu processo de emagrecimento em Curitiba.