Encontro e curso gratuito discutem fake news e inteligência artificial na saúde

Já estão abertas as inscrições para o 11º Encontro Nacional de Pacientes e o 63º Curso de Educação em Saúde sobre Doenças Reumáticas. O evento, gratuito, será realizado em Curitiba, nos dias 2 e 3 de setembro. O objetivo é oferecer uma programação especial com informações atualizadas, esclarecimento de dúvidas e orientações sobre as diversas condições reumáticas.

O encontro também vai promover debates que visam fortalecer políticas públicas para a área.

Durante os dois dias, serão abordados temas de interesse dos pacientes e pessoas interessadas no tema. As inscrições podem ser realizadas pelo site do Congresso.

Alguns dos assuntos serão: fake news em doenças reumáticas autoimunes, manejo da depressão e os riscos e benefícios da inteligência artificial na saúde, saúde sexual. Além de orientações sobre autocuidado e qualidade de vida.

Os dois eventos integram a agenda do Congresso Brasileiro de Reumatologia 2026, promovido pela Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR) e pela Sociedade Paranaense de Reumatologia (SPR). Ele é considerado o principal encontro científico da especialidade na América Latina. Reunindo médicos, pesquisadores, profissionais da saúde e estudantes de diversas regiões do Brasil e do exterior para discutir os avanços mais recentes no diagnóstico, tratamento e cuidado integral das doenças reumáticas.

Doenças reumáticas no Brasil

Há uma estimativa de que as doenças reumáticas já afetam mais de 15 milhões de brasileiros. Elas tendem a provocar muitas dores e representam uma das maiores causas de afastamento do trabalho e de aposentadorias por invalidez.

Entre as principais doenças reumáticas estão Artrite Reumatoide, Osteoartrite/Artrose, Espondiloartrites, Artrite Psoriásica, Lombalgia, Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES), Fibromialgia, Osteoporose, Gota, Febre Reumática, Vasculites, Doença de Sjögren, Doença de Behçet e Esclerose Sistêmica (ES).

Muitas dessas condições estão entre as maiores causas de dor crônica, incapacidade funcional, afastamento do trabalho e perda de qualidade de vida.

Serviço

11º Encontro Nacional de Pacientes e o 63º Curso de Educação em Saúde sobre Doenças Reumáticas

Data: 2 e 3 de setembro de 2026

Programação completa e inscrições gratuitas