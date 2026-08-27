Ossadas encontradas no Paraná são de primas desaparecidas desde abril

As ossadas encontradas em uma área de mata em Paraíso do Norte, no Noroeste do Paraná, na última sexta-feira (21), foram identificadas como das primas Letycia Garcia Mendes e Sttela Dalva Melegari Almeida. As duas estavam desaparecidas desde 20 de abril.

A confirmação foi divulgada pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) nesta quinta-feira (27). Os exames realizados no local da morte também foram concluídos e apontaram indícios de morte violenta. Os corpos serão liberados às famílias após a conclusão dos procedimentos necessários.

As causas e a dinâmica das mortes ainda serão esclarecidas por meio de exames médico-legais complementares. A polícia, no entanto, já aponta um suspeito de envolvimento no crime: Clayton Antonio da Silva Cruz, de 39 anos. Ele morreu durante um confronto com policiais em uma operação realizada na última sexta-feira (21).

Entenda o caso

No dia 20 de abril, Letycia e Sttela saíram de Cianorte, no Noroeste do Paraná, em uma caminhonete acompanhadas de Clayton. Os três seguiriam para uma festa em Porto Rico. Imagens de câmeras de segurança registraram o grupo em uma boate de Paranavaí. Dois dias depois, Clayton retornou sozinho a Cianorte.

Em 29 de abril, Clayton se tornou alvo de uma operação pelos crimes de roubo e homicídio e passou a ser considerado foragido. Nos meses seguintes, as investigações se concentraram na localização das duas jovens e do suspeito.

As buscas avançaram na última sexta-feira (21), quando a polícia localizou dois homens suspeitos de envolvimento no caso. Um deles foi preso em Umuarama. Clayton, por sua vez, foi encontrado em Mandaguari e morreu após trocar tiros com os policiais. Segundo a PCPR, o suspeito reagiu à abordagem, tentou fugir e chegou a manter uma família refém durante a ocorrência.