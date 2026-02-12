Dicas de saúde para curtir o Carnaval com segurança e disposição

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Carnaval está chegando e, para aproveitar a folia com saúde e energia, alguns cuidados simples são essenciais. A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) orienta os foliões a adotarem medidas básicas antes, durante e após as festividades para evitar problemas como desidratação e intoxicações alimentares.

A hidratação deve ser prioridade absoluta. Especialistas recomendam beber água constantemente ao longo do dia, sem esperar sentir sede. A coloração clara da urina é um bom indicador de hidratação adequada. Água de coco e sucos naturais ajudam a repor sais minerais, especialmente no calor intenso.

Quanto à alimentação, é fundamental não sair em jejum. Refeições leves e nutritivas, ricas em carboidratos complexos, carnes magras, frutas, verduras e legumes, ajudam a manter a energia estável. Deve-se evitar alimentos gordurosos, frituras e aqueles expostos por muito tempo sem refrigeração, que apresentam maior risco de contaminação.

Para os foliões com mais de 60 anos, cuidados extras são necessários. A nutricionista Viviane Bogasz de Melo, da Sesa, alerta para sinais de desidratação e exaustão pelo calor, como boca seca, sede intensa, fraqueza, confusão ou tontura. Nesses casos, é importante buscar um local fresco, hidratar-se e, se os sintomas persistirem, procurar atendimento médico.

Outras recomendações incluem:

uso de protetor solar,

roupas leves e claras,

chapéus e óculos de sol.

É aconselhável evitar a exposição ao sol nos horários mais quentes, entre 10h e 16h. Após os dias de folia, o corpo precisa de recuperação, com ingestão de água e refeições leves e nutritivas.

Seguindo essas orientações, é possível aproveitar o Carnaval com segurança e disposição, garantindo que a festa seja uma experiência positiva e saudável para todos os foliões.