Condição silenciosa, colesterol alto atinge mais de 40% dos brasileiros adultos

O colesterol alto atinge cerca de 4 em cada 10 brasileiros adultos, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC). A condição é um dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares como infarto e AVC, que continuam liderando o ranking de mortes no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde.

“Muitas vezes, o paciente não apresenta nenhum sintoma. Só descobre que está com colesterol alterado após um evento grave, como um infarto. Por isso, manter os exames em dia é tão importante quanto ter uma alimentação saudável”, afirma o cardiologista Darcy de Almeida Neto.

Apesar de ser produzido naturalmente pelo organismo, o colesterol em excesso, seja por predisposição genética, alimentação inadequada ou sedentarismo, pode se acumular nas artérias e provocar obstruções que impedem a circulação sanguínea adequada. O diagnóstico é simples: por meio de um exame de sangue que analisa o perfil lipídico (colesterol total, HDL, LDL e triglicerídeos).

Sintomas de colesterol alto

Na maioria dos casos, o colesterol alto é silencioso, mas alguns sintomas podem surgir quando já há comprometimento da saúde cardiovascular, como: dor ou pressão no peito, tontura, fadiga excessiva.

“Quando surgem sinais como dor no peito, o risco já está instalado. O ideal é diagnosticar antes disso com o check-up anual. E manter hábitos saudáveis como uma alimentação equilibrada, prática de atividades físicas, o controle do peso e o acompanhamento médico”, alerta o médico.