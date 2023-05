Campanha na Boca Maldita lembra Dia Mundial da Pessoa com Esquizofrenia

Nesta quarta-feira (24), na Boca Maldita, Rua XV, em Curitiba, integrantes da Associação Mãos de Mães de pessoas com Esquizofrenia (AMME) estarão das 9h às 17h de plantão parar esclarecer dúvidas e orientar a todos os interessados em saber um pouco mais sobre a doença na semana de conscientização e dia internacional da pessoa com esquizofrenia.

Esquizofrenia. É um dos principais transtornos mentais, que acomete até 1% da população, normalmente se iniciando entre os 15 e os 35 anos de idade. Caracteriza-se por uma grave desestruturação psíquica, perdendo a capacidade de associar seus sentimentos e emoções com seus pensamentos e ações, o que pode causar crenças irreais, percepções falsas do ambiente e condutas que revelam a perda do senso crítico da realidade.

O transtorno pode resultar em dificuldades sociais, seja no trabalho ou relacionamento, e tendem a prejudicar a capacidade produtiva da pessoa. Infelizmente, a esquizofrenia ainda não tem cura, mas com o tratamento adequado e continuado a pessoa poderá voltar a viver uma vida “normal”.

A AMME visa auxiliar os familiares e cuidadores no trato do transtorno, uma vez que acabam ficando abalados e adoecendo psicologicamente sem ter o devido apoio e amparo diante da patologia. A entidade afirma que busca dentro do seu projeto de funcionamento atender os cuidadores e familiares amparando no âmbito terapêutico, psicológico e jurídico, além de ter um grupo de mães no whatsapp com trocas de informações e apoio emocional.

Veja que incrível

Novidade! Antiga churrascaria virou nova atração gastronômica de Curitiba Ja achou cada coisa… “Garimpeiro de Curitiba” busca de pequenos tesouros Só coisa boa! Rainha dos queijos! Armazém em Curitiba é um achado!