Atividades gratuitas contra a obesidade em Curitiba: veja programação

Para incentivar a população a adotar um estilo de vida mais ativo e saudável, a Prefeitura de Curitiba realiza, a partir desta segunda-feira ( 10), a Semana de Combate ao Sedentarismo. A iniciativa oferecerá diversas atividades gratuitas em pontos estratégicos da cidade, como praças, terminais de transporte e espaços públicos, visando conscientizar sobre a importância da prática regular de exercícios físicos.

“Seja praticando as atividades físicas disponibilizadas pela Prefeitura de Curitiba ou mesmo realizando, por exemplo, caminhadas por conta própria, sempre que possível devemos investir parte do nosso tempo em saúde preventiva. E, para combater o sedentarismo, só há um caminho: dar o primeiro passo!”, diz o secretário.

A programação começa na segunda-feira (10) com uma atividade especial nos terminais da cidade. As atividades prometem surpreender e animar os passageiros, tudo com o objetivo de estimular a prática de esporte e atividade física.

Na terça-feira (11), os servidores municipais também entrarão na campanha com uma sessão de ginástica laboral, programada para as 9h no prédio da Prefeitura.

Já na quarta-feira (12), a população está convidada para uma caminhada noturna, com concentração às 19h45 na Praça Nossa Senhora da Salete. A caminhada será um momento de integração e de incentivo à pratica de atividade física.

A quinta-feira (13) reserva uma programação especial na Rua XV de Novembro, na Boca Maldita. Ao longo do dia, atletas incentivados participarão de uma atividade de pedalada com bikes de rolo, interagindo com o público e compartilhando suas experiências no esporte. Além disso, haverá aulas de alongamento, práticas de tênis de mesa, badminton e futebol, além de avaliação física e orientação sobre alimentação saudável.

A sexta-feira (14) terá uma programação especial com alunos da Smelj nos 39 equipamentos públicos da cidade.

No sábado (15), a Semana de Combate ao Sedentarismo segue com uma aula de hidroginástica nas piscinas do projeto Viva o Sábado, às 16h. E para encerrar a programação, no domingo (16/3), às 15h30, acontece uma sessão especial de atividade física que será realizada dentro das ações do Lazer no Parque, que volta à programação semanal da cidade.

Programação

Segunda-feira (10/3)

Programação especial nos terminais da cidade

Terça-feira (11/3)

Ginástica laboral para servidores no prédio da Prefeitura (9h)

Quarta-feira (12/3)

Caminhada noturna com concentração na Praça Nossa Senhora da Salete (19h45)

Quinta-feira (13/3)

Ação na Rua XV (Boca Maldita); pedalada com atletas incentivados:

9h: Ana Julia (Karatê)

10h: Pedro Egg (Escalada)

15h: Lilian Moreti (Futebol Americano)

16h: Ana Laura Schluga (Karatê)

Aulas de alongamento (10h30 e 15h30)

Práticas de tênis de mesa, badminton e futebol (9h às 17h)

Avaliação física e orientação sobre alimentação saudável

Sexta-feira (14/3)

Programação especial com alunos da Smelj nos 39 equipamentos públicos da cidade

Sábado (15/3)

Aula de hidroginástica nas piscinas do projeto Viva o Sábado (16h)

Domingo (16/3)

Atividade física no Lazer no Parque (15h30)

Confira também as atividades em cada uma das regionais de Curitiba abertas a população: