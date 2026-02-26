Alerta aos pais: o perigo escondido nas fraldas durante os dias quentes

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O termômetro ainda não deu trégua e as crianças já estão de volta à escola. Essa combinação de calor intenso com a rotina escolar é o cenário perfeito para a proliferação de todo tipo de microrganismo que adora pegar carona nos pequenos. Viroses, infecções gastrointestinais e aquelas temidas assaduras ganham terreno fértil quando juntamos calor, suor, fraldas e muita criança brincando junta.

Já parou para pensar como a pele delicada de um bebê sofre quando fica horas sob uma fralda no calorão? Pois é. “A associação de calor, umidade e uso contínuo de fraldas fragiliza a barreira natural da pele e favorece o surgimento de irritações e inflamações. Já no ambiente escolar, o compartilhamento de brinquedos e superfícies amplia o risco de transmissão de vírus e bactérias”, explica Maurício Poliquesi, farmacêutico da rede de Farmácias Nissei.

+ Leia mais Fórum discute revisão do plano de mudanças climáticas de Curitiba

Cuidados bem básicos fazem toda a diferença nessa batalha diária. Trocar a fralda com mais frequência, caprichar na lavagem das mãos, escolher roupinhas leves que deixem a pele respirar e ficar de olho na limpeza da pele depois das brincadeiras mais agitadas ou quando o suor está escorrendo. “São cuidados básicos, mas que ajudam muito a prevenir quadros de assaduras, dermatites e até infecções mais comuns nesta época do ano”, reforça o farmacêutico.

E quando a rotina é fora de casa? Aí a praticidade vira a melhor amiga dos pais. As toalhas umedecidas, por exemplo, são aquele socorro que não pode faltar na bolsa quando o assunto é manter a higiene dos pequenos durante passeios ou na adaptação escolar.

“O objetivo é facilitar a rotina de higiene, especialmente fora de casa, oferecendo opções práticas que contribuam para o cuidado diário da pele sensível dos pequenos”, destaca o farmacêutico.

Fique de olho nos primeiros sinais de problema! Aquela vermelhidão que não passa, o desconforto que faz a criança chorar e a irritação persistente podem ser o início de assaduras que, sem o cuidado adequado, viram um problemão.