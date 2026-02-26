Fórum discute revisão do plano de mudanças climáticas de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Fórum Curitiba Sobre Mudanças Climáticas realizou sua primeira reunião de 2026 nesta quinta-feira (26/2) para discutir a revisão do Plano de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas (PlanClima). O encontro ocorreu no auditório da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA), no bairro Mercês.

Durante a 14ª Reunião Ordinária, os membros do Fórum aprovaram a ata da reunião anterior e debateram propostas para o Plano de Trabalho de Revisão do PlanClima. Também foi abordada a atualização da composição do Fórum.

O Fórum Curitiba Sobre Mudanças Climáticas tem caráter consultivo e visa acompanhar e avaliar a implementação do PlanClima, além de propor medidas por meio de recomendações técnicas. Seu objetivo é estimular e fortalecer políticas relacionadas às mudanças climáticas, mobilizando a sociedade para discussão e tomada de decisões.

A revisão do PlanClima é considerada essencial para garantir que Curitiba mantenha ações climáticas alinhadas ao Acordo de Paris e às metas de limitar o aquecimento global a 1,5°C, conforme o Cities Climate Transition Framework (CCTF) do C40. O plano aborda temas como neutralidade em carbono, resiliência aos riscos climáticos, governança climática e ação climática inclusiva.

Informações sobre o Fórum e suas atividades podem ser acessadas através do Portal dos Conselhos Municipais de Curitiba.