Receita de tempero de filé de igreja: aprenda o preparo com segredo revelado

O filé de igreja, tradicional das quermesses paranaenses, é famoso pela maciez e pelo sabor marcante. Se você quer reproduzir esse clássico em casa, saiba que o segredo da receita de filé de igreja está na marinada. O churrasqueiro José Almiro, do canal Churrasqueadas, ensina a receita completa dobre como fazer o tempero do filé de igreja, com ingredientes simples e o passo a passo para você fazer um tempero irresistível e deixar a carne no ponto perfeito.
Para ensinar o preparo de forma prática, o churrasqueiro José Almiro, do canal Churrasqueadas (que conta com mais de 2 milhões de inscritos), revelou a receita tradicional do tempero de filé de igreja para você fazer em casa.
Ingredientes do tempero de filé de igreja
- 1 kg de filé duplo ou alcatra
- 1 cebola grande picada
- 2 dentes de alho amassados
- 300 ml de vinho tinto
- 1 limão (suco)
- Salsinha picada a gosto
- Cebolinha picada a gosto
- Fio de azeite
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
- Um pouco de água (apenas para ajudar a envolver a carne)
Filé de Igreja – como fazer em casa?
- Faça a marinada: Em uma tigela, coloque a cebola, o alho, o vinho tinto, o suco de limão, a salsinha, a cebolinha, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem.
- Ajuste o ponto: Adicione um pouco de água, apenas o suficiente para ajudar a envolver toda a carne no tempero.
- Deixe marinar: Coloque o filé na marinada e certifique-se de que ele fique totalmente coberto. Tampe e deixe na geladeira por, no mínimo, 1 hora. Se puder, deixe de um dia para o outro para intensificar o sabor.
- Asse na brasa: Retire a carne do tempero e leve à churrasqueira em fogo médio. Sele todos os lados e asse até o ponto desejado. Enquanto assa, pincele um pouco da própria marinada sobre a peça para manter a carne suculenta.
Dicas para o filé perfeito
Após retirar da churrasqueira, deixe a carne descansar por cerca de 5 minutos antes de cortar. Esse tempo garante que os sucos fiquem retidos na peça. Fatie em tiras finas, sempre no sentido contrário às fibras, e sirva acompanhada com os temperos da própria marinada.
Posso fazer o tempero sem vinho?
Sim, você pode fazer o tempero sem vinho, embora o vinho tinto traga a acidez e a cor características. Para isso use suco de uva integral (sem açúcar). É a melhor substituição.
Qual carne usar para o filé de igreja?
O nome “filé de igreja” é tradicional, mas existem outras opções para o assado, tais como filé de costela (ancho), alcatra ou até maminha.