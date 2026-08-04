Clássico

Receita de tempero de filé de igreja: aprenda o preparo com segredo revelado

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 04/08/26 13h34
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Imagem mostra um filé de igreja bem assado servido em uma bandeja de alumínio com maionese, tomate e alface.
Filé de igreja temperado assado na churrasqueira, tradicional prato das quermesses paranaenses com marinada de vinho e especiarias. Foto: Arquivo/Tribuna do Paraná/Hugo Harada.

O filé de igreja, tradicional das quermesses paranaenses, é famoso pela maciez e pelo sabor marcante. Se você quer reproduzir esse clássico em casa, saiba que o segredo da receita de filé de igreja está na marinada. O churrasqueiro José Almiro, do canal Churrasqueadas, ensina a receita completa dobre como fazer o tempero do filé de igreja, com ingredientes simples e o passo a passo para você fazer um tempero irresistível e deixar a carne no ponto perfeito.

Para ensinar o preparo de forma prática, o churrasqueiro José Almiro, do canal Churrasqueadas (que conta com mais de 2 milhões de inscritos), revelou a receita tradicional do tempero de filé de igreja para você fazer em casa.

Ingredientes do tempero de filé de igreja

  • 1 kg de filé duplo ou alcatra
  • 1 cebola grande picada
  • 2 dentes de alho amassados
  • 300 ml de vinho tinto
  • 1 limão (suco)
  • Salsinha picada a gosto
  • Cebolinha picada a gosto
  • Fio de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
  • Um pouco de água (apenas para ajudar a envolver a carne)

Filé de Igreja – como fazer em casa?

  1. Faça a marinada: Em uma tigela, coloque a cebola, o alho, o vinho tinto, o suco de limão, a salsinha, a cebolinha, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem.
  2. Ajuste o ponto: Adicione um pouco de água, apenas o suficiente para ajudar a envolver toda a carne no tempero.
  3. Deixe marinar: Coloque o filé na marinada e certifique-se de que ele fique totalmente coberto. Tampe e deixe na geladeira por, no mínimo, 1 hora. Se puder, deixe de um dia para o outro para intensificar o sabor.
  4. Asse na brasa: Retire a carne do tempero e leve à churrasqueira em fogo médio. Sele todos os lados e asse até o ponto desejado. Enquanto assa, pincele um pouco da própria marinada sobre a peça para manter a carne suculenta.

Dicas para o filé perfeito

Após retirar da churrasqueira, deixe a carne descansar por cerca de 5 minutos antes de cortar. Esse tempo garante que os sucos fiquem retidos na peça. Fatie em tiras finas, sempre no sentido contrário às fibras, e sirva acompanhada com os temperos da própria marinada.

Posso fazer o tempero sem vinho?

Sim, você pode fazer o tempero sem vinho, embora o vinho tinto traga a acidez e a cor características. Para isso use suco de uva integral (sem açúcar). É a melhor substituição.

Qual carne usar para o filé de igreja?

O nome “filé de igreja” é tradicional, mas existem outras opções para o assado, tais como filé de costela (ancho), alcatra ou até maminha.

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