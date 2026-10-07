Coca-Cola com leite de coco: mistura inusitada ganha status de coquetel

Embora o perfil seja focado em cultura cafeeira, a equipe do Golden Brown Coffee costuma explorar bebidas refrescantes para os dias mais quentes. A aposta no “Coke-o-Nut” baseia-se no contraste entre a efervescência doce e ácida da Coca-Cola e a textura cremosa do leite de coco. Ao adicionar o Malibu (licor à base de rum e coco), a mistura ganha complexidade alcoólica sem perder o perfil tropical e fácil de beber.

Ingredientes

Coca-Cola (bem gelada)

(bem gelada) Leite de coco

Suco de limão (uma espremida)

(uma espremida) Licor Malibu (uma dose a gosto)

(uma dose a gosto) Gelo

Modo de Preparo

Encha um copo alto com bastante gelo. Esprema o limão sobre o gelo. Adicione uma dose (cerca de 30 ml a 45 ml) do licor Malibu. Despeje a Coca-Cola até preencher aproximadamente três quartos do copo. Complete com o leite de coco por cima. Mexa levemente com um canudo para integrar os ingredientes antes de servir.

Finalização

O resultado visual chama a atenção pela separação de fases antes de misturar, criando um efeito degradê no copo. No paladar, o limão quebra a doçura do refrigerante e do licor, enquanto o leite de coco confere um aveludado incomum para drinks com refrigerante. É uma alternativa rápida e despretensiosa para quem quer inovar no happy hour com poucos ingredientes em casa.