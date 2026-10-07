Ousado

Coca-Cola com leite de coco: mistura inusitada ganha status de coquetel

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Eloá Cruz
- Atualizado: 07/10/26 18h04
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Drink faz mistura ousada de Coca-Cola com leite de coco.
Drink faz mistura ousada de Coca-Cola com leite de coco. Foto: Pixabay / imagem ilustrativa.

Embora o perfil seja focado em cultura cafeeira, a equipe do Golden Brown Coffee costuma explorar bebidas refrescantes para os dias mais quentes. A aposta no “Coke-o-Nut” baseia-se no contraste entre a efervescência doce e ácida da Coca-Cola e a textura cremosa do leite de coco. Ao adicionar o Malibu (licor à base de rum e coco), a mistura ganha complexidade alcoólica sem perder o perfil tropical e fácil de beber.

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Ingredientes

  • Coca-Cola (bem gelada)
  • Leite de coco
  • Suco de limão (uma espremida)
  • Licor Malibu (uma dose a gosto)
  • Gelo

Modo de Preparo

  1. Encha um copo alto com bastante gelo.
  2. Esprema o limão sobre o gelo.
  3. Adicione uma dose (cerca de 30 ml a 45 ml) do licor Malibu.
  4. Despeje a Coca-Cola até preencher aproximadamente três quartos do copo.
  5. Complete com o leite de coco por cima.
  6. Mexa levemente com um canudo para integrar os ingredientes antes de servir.

Finalização

O resultado visual chama a atenção pela separação de fases antes de misturar, criando um efeito degradê no copo. No paladar, o limão quebra a doçura do refrigerante e do licor, enquanto o leite de coco confere um aveludado incomum para drinks com refrigerante. É uma alternativa rápida e despretensiosa para quem quer inovar no happy hour com poucos ingredientes em casa.

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