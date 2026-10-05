Quer um lanche da tarde leve? Aprenda essa receita fácil de biscoito de polvilho

O biscoito de polvilho é uma opção tradicional e saborosa para acompanhar o lanche da tarde, especialmente ao lado de um café ou chá. Além de ter uma textura leve e crocante, ele é simples de preparar e leva poucos ingredientes. Por isso, torna-se uma alternativa prática para o dia a dia e perfeita para quem deseja preparar um lanche caseiro sem complicação. Confira a receita!

Biscoito de polvilho assado

Ingredientes

500 g de polvilho azedo

200 ml de água

100 ml de leite

100 ml de óleo

1 colher de chá de sal

2 ovos

100 ml de água, aproximadamente, para ajustar a consistência

Modo de preparo

Em uma panela, coloque os 200 ml de água, o leite, o óleo e o sal. Leve ao fogo médio até começar a ferver. Coloque o polvilho azedo em uma tigela grande e despeje a mistura quente aos poucos, mexendo bem para escaldá-lo. Aguarde amornar.

Em seguida, acrescente os ovos, um de cada vez, e misture até incorporar. Adicione aos poucos a água restante, mexendo até obter uma massa cremosa, pegajosa e firme o suficiente para ser modelada com um saco de confeitar.

Transfira a massa para um saco de confeitar com bico largo ou corte a ponta do saco. Em uma assadeira antiaderente, modele os biscoitos em formato de palitos, deixando espaço entre eles. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 20 a 30 minutos, ou até os biscoitos crescerem, ficarem secos e levemente dourados. Retire do forno, espere amornar e sirva.