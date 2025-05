Shopping promove tradicional Festa Junina com quitutes criativos

O Shopping Pátio Batel vai promover uma tradicional festa junina em dois finais de semana – 6, 7 e 8 e 13, 14 e 15 de junho. O evento, com entrada gratuita, é um convite para família e amigos, com atrações para todas as idades.

O Terraço Junino, que será realizado no pisto L4 do shopping, vai reunir comidinhas e quitutes de chefs e restaurantes renomados, com releituras criativas de pratos típicos juninos. Neste ano, a novidade é um menu especial preparado pelo Strô, Au Au e Banoffi.

+ Leia mais Primeira forte onda de frio atinge o Paraná na próxima semana

Os visitantes poderão se deliciar com pratos inusitados como o creme de pinhão com paçoca de carne seca do Strô, restaurante do campeão do Masterchef – A Revanche Vitor Bourguignon e com clássicos juninos, como o ragu de cordeiro em vinho e especiarias com polenta cremosa do Quintana, o sanduíche pulled pork do Café Cultura e o sagu de quentão com creme do Limoeiro. O cardápio, que ainda conta com os clássicos pinhão, pipoca, canjica, quentão e milho cozido, conta com opções democráticas e inclusivas e preços até R$40.

Tradicionais doces juninos marcam presença no Terraço, assim como opções de bebidas que vão além do quentão, como chopp, drinks e vinho. A lista completa de estabelecimentos gastronômicos no Terraço é composta por: Au Au; Banoffi; Café Cultura; Crepe Monet; La Pasta Gialla; Limoeiro; Mary Ann; Pantucci; Ponto Gin; Ponto Vin; Quintana Gastronomia; Strô; e Turbinada.

Música ao vivo

A música ao vivo será responsável por completar o clima junino, animando os presentes com uma programação diversificada que valoriza os ritmos tradicionais da festa, mas também os contemporâneos. As atrações vão do forró ao sertanejo, passando pelo folk e outros ritmos.

Os Lenhadores da Antártida e Xaxados e Perdidos são dois dos principais nomes da música ao vivo no Terraço. Enquanto os primeiros apresentam um repertório que transita entre o folk rock e o rock mais pop, os Xaxados e Perdidos focam no forró tradicional e em ritmos do nordeste brasileiro. O Crimson Bull Rising, em formação inédita para o evento, traz um som que explora o rock alternativo com elementos de blues.

Outras atrações incluem Forrozin, com um forró mais tradicional, e Areia Branca, que explora a música popular brasileira com influências diversas. Junior Bier apresenta um estilo que mescla sertanejo e música de raiz, enquanto Little Wilson é um trio com um repertório que abrange blues, pop e rock.

Para as crianças, apresentações como Xaxadinhos (versão infantil do Xaxados e Perdidos), que explora os ritmos do forró de forma lúdica, e Trupe Guará, com suas canções e performances interativas, trazem o tom ideal para o público infantil.

Para completar, o Terraço Junino oferece tradicionais brincadeiras como pescaria, tomba latas, argolas, rabo do burro, dardo e martelo de força garantem a diversão de crianças e adultados, enquanto a penteadeira de maquiagem e as mesinhas de atividades proporcionam momentos lúdicos.

A lista completa das atrações ao vivo, horários e cardápio dos estabelecimentos do Terraço Junino podem ser conferidos clicando aqui: https://patiobatel.com.br/terracojunino/

Serviço

Terraço Junino no Pátio Batel

Datas: 6, 7 e 8 e 13, 14 e 15 de junho

Local: Piso L4 – Rooftop do Pátio Batel (Avenida do Batel, 1868 – Batel)

Horários: sextas-feiras, das 18h às 22h; sábados, das 12h às 22h; domingos, das 12h às 20h

Entrada gratuita