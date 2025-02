McDonald’s e Duolingo se unem para criar novo lanche da rede

O icônico sanduíche de peixe do McDonald’s, o McFish, retorna aos cardápios da rede em Curitiba e em todo o Brasil, trazendo uma série de novidades. A grande surpresa desta temporada são batatas rústicas, que acompanham o tradicional sanduíche na nova combinação McFish & Chips.

Inspirado no clássico prato britânico “fish and chips”, popular desde o século 19, o McFish & Chips chega aos restaurantes do Méqui como uma versão especial e contemporânea. Esta combinação de peixe empanado e batatas fritas, que há mais de cem anos faz sucesso na Inglaterra, agora ganha um toque brasileiro nas mãos do McDonald’s.

Para anunciar o lançamento, a rede de fast-food realizou um espetáculo de luzes com 300 drones em São Paulo, revelando o nome do novo produto de forma impactante. A ação chamou a atenção para a novidade que agora chega também aos curitibanos.

Lariane Duarte, Gerente de Marketing do McDonald’s, destaca o fenômeno que o McFish se tornou. “O McFish é um fenômeno do Méqui, com uma base de fãs superengajada que só cresce com o passar do tempo, e, por isso, mesmo depois de duas temporadas, a expectativa continua altíssima”, comentou.

A campanha de lançamento traz uma parceria inusitada com o Duolingo, o popular aplicativo de aprendizado de idiomas. Com o slogan “Do you speak McFish?”, a campanha apresenta situações divertidas envolvendo o mascote do Duolingo, o Duo, ajudando os clientes a pedirem corretamente o novo McFish & Chips.

Analigia Martins, diretora de marketing do Duolingo, comenta sobre a parceria: “É uma honra fazer parte dessa volta tão aguardada pelos brasileiros e mostrar que com o Duolingo é possível aprender de forma prática e divertida em situações do dia a dia.”

O McFish & Chips estará disponível a partir desta terça-feira (25) nos restaurantes McDonald’s. A novidade estará disponível por tempo limitado, e os clientes do programa de fidelidade Meu Méqui receberão 100 pontos a cada R$1 gasto, que podem ser trocados por outros produtos no aplicativo.