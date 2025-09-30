McDonald’s cria promo de lanche, batata, refri e sobremesa por R$ 22,90

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Quem nunca passou por aquele aperto no fim do mês, quando a grana já está contadinha e parece que não vai dar para mais nada? A nova promoção Economéqui chegou para salvar aqueles dias em que você quer matar a vontade de comer algo gostoso, mas precisa segurar os gastos.

Por apenas R$ 22,90, dá para montar um combo com quatro itens bem legais: você escolhe entre Chicken Jr. ou Cheeseburger, leva uma McFritas pequena, um refri e ainda pode escolher um acompanhamento super saboroso – Chicken McNuggets com 4 unidades, uma casquinha ou uma tortinha (de banana ou maçã).

“Nosso objetivo com o Economéqui é mostrar que estamos presentes no cotidiano dos nossos clientes, inclusive nos dias em que a grana está mais curta, oferecendo opções acessíveis para quem não abre mão da qualidade e do sabor de Méqui. Com milhares de restaurantes pelo Brasil, seguimos próximos e cheios de opções para provar que, sim, sempre dá pra incluir o Méqui no dia a dia”, afirma Ilca Sierra, Diretora de Marketing da Divisão Brasil da Arcos Dorados.

A campanha “Economéqui. Compensa demais” foi criada pela Galeria.ag e traz o comediante Thiago Ventura como embaixador. Conhecido pelo jeito descontraído e divertido de se comunicar, Ventura vai usar todo o seu repertório de “quebrada” para mostrar que com Economéqui dá para aproveitar em qualquer momento do mês. A ideia é que os conteúdos conversem com diferentes públicos e estejam presentes durante toda a campanha, com posts nas redes sociais do McDonald’s e do próprio embaixador. Além disso, a campanha vai estar na TV, em mídia externa e conta com um time de influenciadores digitais.

A promoção começa nesta terça-feira (30/09) e estará disponível por tempo limitado em todas as unidades do Méqui pelo Brasil. Dá para aproveitar no balcão, no Drive-Thru e também pelo app do Méqui usando o Peça e Retire.