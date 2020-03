Uma viatura da Polícia Militar transitou nesta sexta-feira no calçadão da Rua XV de Novembro, na Boca Maldita, Centro de Curitiba, como parte da mobilização contra o novo coronavírus. Com o alto falante ligado, os policiais passavam um recado para quem estava no calçadão naquele horário.

No áudio, os policiais pediam para que as pessoas evitassem aglomerações e, de preferência, fossem para casa, não ficando nas ruas. “Ficar em casa é a melhor alternativa para evitar o coronavírus”, diz parte do áudio. O vídeo foi feito pelo repórter fotográfico André Rodrigues.

O Governo do Paraná e a Prefeitura de Curitiba baixaram decretos limitando o funcionamento dos comércios, mas algumas pessoas do grupo de risco ainda insistem em descumprir as determinações.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).