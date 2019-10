Um rapaz de 26 anos acabou detido após uma suspeita de importunação sexual contra uma mulher, em um ônibus da linha Ligeirão Boqueirão, na manhã de terça-feira (22). O crime ocorreu no Centro, enquanto a mulher cochilava em um dos bancos do Ligeirinho. A situação foi atendida pela Guarda Municipal de Curitiba.

“De acordo com o relato, quando acordou, ela percebeu que o indivíduo estava tendo condutas inapropriadas próximo ao rosto dela”, conta o guarda municipal Alexandre Daniel Padilha. A mulher contou ainda que quando o ônibus chegou ao ponto da Praça Carlos Gomes, o homem desceu e ela teve a ajuda de pessoas próximas para contê-lo.

“A equipe estava em patrulhamento em uma rua próxima ao local quando um cidadão pediu apoio. Então, nos dirigimos até lá e demos voz de prisão ao indivíduo”, acrescenta o guarda. O homem tem antecedentes criminais por roubo, furto e estupro. Ele foi levado até o 1º Distrito Policial (DP) com a vítima e uma testemunha para as medidas cabíveis.

Casos

Desde o começo deste ano, a Guarda Municipal já atendeu a 62 ocorrências de importunação sexual em transporte coletivo.

O que fazer quando presenciar um tarado no ônibus?

Para denunciar, a vítima ou uma testemunha podem ligar para o telefone 153 da Guarda Municipal. A orientação é que a denúncia seja feita ainda no transporte coletivo para que a abordagem possa acontecer antes do desembarque. O cidadão pode repassar informações como as características e roupas do suspeito, bem como a linha de ônibus e direção do veículo.