A relação com o tráfico de drogas foi o principal motivo apontado pela Polícia Civil para desvendar o assassinato de Emerson Claiton Dias, ocorrido no dia 30 de dezembro de 2018, no bairro Umbará, em Curitiba. Nas investigações, André Adão da Silva, 44 anos, e Jeferson Vale de Souza, 36 anos, são apontados como suspeitos do crime.

“A vítima foi encontrada morta em um lugar ermo no bairro Umbará. Na sequência, a família do Emerson estava passando por um posto de gasolina no bairro Sítio Cercado e lá localizou uma motocicleta que seria da vítima. O segurança do posto adquiriu o veículo e passou o nome de quem tinha comprado a moto. Aí chegamos no Adão”, relatou a delegada Camila Cecconello, da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

+Leia também: Após roubar, ameaçar e extorquir traficante, policias são presos em Curitiba e região

Prisão

Os dois suspeitos tentaram ao máximo ludibriar a Polícia Civil nos depoimentos e trocando versões. “Eles falaram horários, mas existe uma enorme contradição nisto. Todos os envolvidos tem relação com drogas e testemunhas apontam isto também”, concluiu a Delegada.

Os suspeitos foram presos nesta semana e encontra-se detidos na DHPP.