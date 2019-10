Um homem de 31 anos foi preso em flagrante pela Polícia Federal (PF) na manhã desta quinta-feira (3), em Curitiba, por posse de arquivos com pornografia infantil, produção, armazenamento e compartilhamento pela internet. Na residência, foi encontrado um menino de nove anos que aparecia nas imagens.

A investigação da PF contou com ajuda internacional que apontava o envio de imagens por uma pessoa residente no Brasil. Com a apuração, ficou constatado que o suspeito residia na capital paranaense. Com o cumprimento judicial foram apreendidos equipamentos de informática que serão analisados por peritos.

O preso foi conduzido à Superintendência Regional do Paraná e se apenado poderá cumprir até 18 anos de detenção. Se estiver envolvido no crime de estupro de vulnerável, a pena aumentaria em até 33 anos. Já a vítima foi encaminhada para o Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente ( Nucria) para ser ouvida por profissionais da saúde.