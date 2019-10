Um motorista de ônibus escolar ficou ferido em uma tentativa de assalto em frente a um colégio no bairro Alto Boqueirão, em Curitiba, por volta das 7 horas desta quinta-feira (3). Segundo a Polícia Militar (PM), dois homens abordaram a vítima, um homem de 64 anos, que foi atingido por um tiro de raspão no rosto. Um dos disparos chegou a atingir uma casa na frente da escola. Os dois assaltantes seguem foragidos.

A ambulância do Siate foi acionado para atender a vítima. O motorista do ônibus foi encaminhado com ferimentos leves ao Hospital do Trabalhador. Uma equipe do 20° Batalhão da PM faz patrulhamento na região para localizar os suspeitos.