Foi preso, nesta segunda-feira (7), um homem de 31 anos, identificado como Ricardo de Oliveira Senedezi, suspeito de assaltar uma joalheria no Shopping Curitiba no dia 13 de setembro, dando um prejuízo de R$ 70 mil à loja.

A prisão aconteceu em um hotel de bom padrão no Centro da cidade, onde também foram apreendidas quatro correntes de ouro e R$ 5,9 mil em dinheiro, além de acessórios, entre eles boné e mochila, usados por ele no dia do crime, de acordo com análise em imagens de câmeras de monitoramento.

+Leia também: Cliente flagra movimentação estranha e ‘salva’ rapaz de assalto em Curitiba

De acordo com informações da Polícia Civil, o homem teria entrado na loja e mostrado uma arma de fogo para a vendedora do estabelecimento. Na ocasião, ele roubou um mostruário com diversas correntes de ouro e fugiu no local. Ainda segundo as investigações, o indivíduo teria tentado praticar o mesmo crime 45 minutos antes em outra joalheria da mesma rede, localizada no Polloshop, no bairro Alto da XV.

As vítimas do roubo compareceram na delegacia e reconheceram o suspeito como autor do crime. Além disso, reconheceram duas das correntes apreendidas com ele, sendo objeto proveniente do roubo. O homem já contava com um mandado de prisão em aberto por roubo e responde ao menos seis inquéritos policiais por crimes contra o patrimônio. Agora, foi novamente autuado por roubo e encontra-se preso à disposição da Justiça.