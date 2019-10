Uma tentativa de assalto a um jovem de 21 anos acabou não dando certo para uma dupla na Cidade Industrial de Curitiba (CIC), na manhã desta terça-feira (8).

+Caçadores! Rádio 98FM é líder de audiência por nove meses consecutivos em Curitiba

O jovem foi abordado pelos indivíduos na rua, que sinalizaram estar armados. Os assaltantes levaram a vítima para uma agência do banco Bradesco para sacar dinheiro. No entanto, uma cliente do banco flagrou a movimentação estranha e chamou a Polícia Militar.

“Nós fomos chamados e quando chegamos visualizamos duas pessoas no caixa eletrônico, sendo uma delas a vítima e o outro o marginal. A outra pessoa suspeita do crime estava do lado de fora, fazendo cobertura. Não deu tempo de os valores serem sacados”, relatou a soldado Fernanda Leal.

+Caçadores! Curitibanos caem em golpe de pirâmide. Prejuízo passa dos R$ 2 milhões!

Os dois detidos foram encaminhados para a Central de Flagrantes de Curitiba.