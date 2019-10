Um jovem de 21 anos levou duas facadas após sofrer um assalto na noite desta terça-feira (15), no bairro Hauer, em Curitiba. A vítima estava dentro do ônibus da linha Boqueirão quando foi surpreendida por dois assaltantes, que exigiram do rapaz a entrega do aparelho celular.

+Leia mais! Mania do “puxadinho” pode render multa pesada e deixar quem você ama em risco!

Ao se assustar com a situação, o rapaz fez um movimento brusco e acabou sendo esfaqueado pela primeira vez. Segundo informações da Guarda Municipal, mesmo ferido o jovem desceu na estação tubo Roberto Hauer e foi atrás dos indivíduos. Ao encontrar o assaltante entrou em luta corporal e acabou agredido com vários chutes nas costas e a segunda facada.

+Viu essa? Apostar na Mega Sena e nas outras loterias pode ficar mais caro a partir do dia 11

Ferido, o jovem voltou a entrar em um biarticulado e só foi atendido no tubo seguinte, o Pádua Fleury. Uma cobradora entrou em contato com a Guarda Municipal e também com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que o encaminhou ao Hospital Cajuru, sem risco de morte.