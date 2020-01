A Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Paraná bateu recorde na apreensão de drogas no estado em 2019. Foram 62,9 toneladas recolhidas pelos policiais, ou seja, o maior volume em toda a série histórica da PRF. As apreensões do ano passado representam uma evolução de 23,5% em comparação com 2018, quando foram apreendidas 51 toneladas.

A droga mais apreendida pelos policiais rodoviários federais no Paraná foi maconha (58,2 toneladas), seguido de cocaína (4,087 quilos) e crack (648 quilos). Além do ano recorde de apreensões, o carrão que a PRF utiliza em ações no Paraná também ganhou destaque em 2019.

Foto: Divulgação/PRF.

Além das drogas, no ano passado foram retirados de circulação 39,7 milhões de carteiras de cigarro contrabandeado do Paraguai, 199 armas de fogo e 26,7 mil munições, de diversos calibres. As ações da PRF no Paraná renderam também a prisão de 448 pessoas por tráfico e outras 376 por contrabando ou descaminho. Foram ainda 581 veículos roubados recuperados.