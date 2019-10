Um idoso de 62 anos foi preso quinta-feira (24) suspeito de abusar sexualmente de 5 crianças e três mulheres em Paranaguá, no litoral do Paraná. O homem era investigado pela Polícia Civil desde 2017, quando a neta do suspeito, de apenas 3 anos, apresentou comportamento estranho na escola. As professoras da menina então acionaram a polícia.

De acordo com investigação, a menina sofria constantes abusos do avô. Outras três mulheres da família também relataram ter sido abusadas pelo idoso. A suspeita é de que os crimes sexuais tenham sido cometidos desde 1984. Ele se aproximava das vítimas com simpatia e se aproveitava da vulnerabilidade das vítimas.