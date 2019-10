Vigias amarrados, assaltantes fortemente armados e muito medo. Assim foi a madrugada desta sexta-feira (25) em um condomínio em construção, localizado na Rua Maurício Rosemann, em Almirante Tamandaré, região metropolitana de Curitiba. Os indivíduos levaram a fiação de alguns blocos e o prejuízo deve ultrapassar R$10 mil reais. Já os vigias aprisionados passam bem.

Como foi o assalto?

Era perto das 3h da madrugada quando dois vigias foram fazer a tradicional ronda por todo o condomínio e, no fundo da obra, foram rendidos por três elementos. “Eles estavam com espingarda, pistola e amarraram o pessoal dentro de um apartamento com fita crepe nas pernas e fita hellermann (braçadeira de plástico) nos braços. Pouco depois, eles conseguiram se desvencilhar com a fita crepe e fugiram dos assaltantes. Já fora do condomínio, entraram em contato com os encarregados, que procurou a polícia”, relatou um vigia que estava trabalhando nesta manhã na obra e que pediu para não ser identificado.

Ligação dos marginais

Os vigias, quando amarrados, escutaram uma ligação telefônica entre os marginais. “Eles falaram que iriam depois para Rio Branco do Sul e chegariam em 25 minutos. Talvez até tenha sido para distrair a polícia. Um veículo Fox prata entrou na obra”, relatou o vigia para a Tribuna do Paraná.

Estrago

Apesar de não terem levado uma enorme quantidade de fios, o assalto vai gerar mais trabalho aos operários da obra. “Vai ser preciso revisar toda a fiação. Eles arrancaram da parte de cima e isto complica”, concluiu o vigia.