Foi preso, na manhã desta sexta-feira (25), o condenado João Garcia Simeão, 44 anos, que estava foragido desde 2015, quando deveria começar a cumprir pena de nove anos e nove meses pelo crime de atentado violento ao pudor. A prisão ocorreu em Rio Branco do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), por volta das 6h, em cumprimento de um mandado expedido contra ele.

Segundo a Polícia Civil de Rio Branco, o foragido estava escondido no bairro Nossa Senhora de Fátima e foi encontrado durante uma diligência dos investigadores. De acordo com o inquérito policial e denúncia da época, o condenado abusou sexualmente de uma criança de oito anos de idade, no dia 26 de maio de 2008, no bairro Madre, também em Rio Branco.

João Garcia está preso na Cadeia Pública da cidade à disposição da Justiça.