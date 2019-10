Um homem, de 22 anos, foi preso em flagrante na manhã desta terça-feira (1.°), em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, por suspeita de tráfico de drogas. Ele transportava 198 quilos de maconha pela BR-116, em um veículo roubado. A Polícia Civil (PCPR) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) aturam juntas na ação. O helicóptero da PRF foi usado para localizar o suspeito.

+ Leia mais: Pedágio da BR-277 fica mais barato a partir desta terça, junto com outras praças

Segundo a delegada Ana Cristina Ferreira Silva, da Divisão de Narcóticos (Denarc), o homem estava em um Nissan Kicks preto, roubado na cidade do Rio de Janeiro (RJ), no dia 20 de maio deste ano. A droga estava no porta-malas.

“Pela manhã, recebemos a denúncia de que um veículo transportava drogas de Foz do Iguaçu para Curitiba. De imediato acionamos as equipes de apoio aéreo da Polícia Rodoviária Federal, para localizar o veículo. Ao ser abordado, foram encontrados 198 quilos de maconha no porta-malas. O suspeito não reagiu à prisão”, afirmou a Ana Cristina.

Por R$5 mil

Ainda segundo a PCPR, o suspeito é morador de Foz do Iguaçu, no Interior do Paraná, e afirmou que foi contratado para transportar o entorpecente pelo valor de R$ 5 mil. O suspeito tem passagem criminal por furto. “O sucesso da ação das equipes não seria possível sem o apoio da PRF. Agora, com o flagrante, ele vai responder pelo crime de tráfico de drogas. O volume apreendido vai aguardar os trâmites legais para ser incinerado”, concluiu a delegada da Denarc.

O resultado da ação policial foi apresentado na tarde desta terça-feira, na sede da Denarc.