Um homem de 41 anos foi preso, na noite desta segunda-feira (07), suspeito de se passar por policial para para aplicar golpes e praticar crimes. No momento da prisão, realizada entre os estados do Paraná e Santa Catarina, ele estava com uma caminhonete Chevrolet S10, que tinha sido furtada por ele horas antes da prisão e que seria levada para Joinville.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), era por volta das 18h50 quando uma equipe que estava em ronda pela BR-376 em Guaratuba, no litoral paranaense, avistou a caminhonete, transitando na pista sentido Santa Catarina. Em Garuva, Santa Catarina, no quilômetro 2 da BR-101, o homem foi abordado e preso em flagrante, nas imediações da praça de pedágio.

O preso, de 41 anos de idade, havia furtado a caminhonete de uma loja de veículos em Apucarana, na região norte do Paraná, durante a manhã de segunda-feira. Na ocasião, ele se apresentou como policial rodoviário federal e disse que faria um teste com o carro e o levaria a um mecânico, mas não retornou à loja.

Ele estava acompanhado de uma mulher, que havia conhecido no fim do mês passado. À Polícia Civil, a mulher, servidora pública e moradora de Apucarana, disse ter iniciado no fim do mês passado um relacionamento amoroso com o homem, e que também teria sido alvo de um golpe praticado por ele.

No plano de fundo do celular do homem, ele ostentava uma camisa da PRF. Com residência declarada em Gravataí (RS), ele também tinha fotografias com materiais de uma associação de policiais do Rio Grande do Sul.

Os policiais rodoviários federais encaminharam o veículo recuperado e o homem preso para a Delegacia da Polícia Civil em Garuva. Ele responderá, a princípio, pelos crimes de furto qualificado e uso de identidade falsa.