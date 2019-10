Uma reintegração de posse resultou em uma pessoa morta e um policial baleado com gravidade, na manhã desta segunda-feira (30), na Rua Horácio Oliveira, no Bairro Recanto das Águas, em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba.

+Leia mais! Morte de policial militar na RMC vai ser investigada pela Polícia Civil

Segundo informações, um oficial de justiça estava acompanhado da Polícia Militar para cumprir a ordem judicial e o morador – não acatando a decisão de deixar a residência – resolveu atirar contra os policiais.

No confronto, ele morreu dentro de casa. “Ele falava que nunca iria abandonar a casa. Morava sozinho e recebia ajuda dos vizinhos para comer e beber. Ele chegou a trabalhar como segurança e por isto tinha arma em casa. Não batia muito bem da cabeça”, relatou um morador da rua que pediu para não ser identificado.

Confronto

O policial Tiago Cavalheiro foi ferido com gravidade e o helicóptero da Polícia Militar foi acionado para prestar atendimento e o encaminhou para o Hospital Cajuru. A rua segue movimentada com várias viaturas da PM e também da Polícia Civil. O Instituto Médico Legal de Curitiba é aguardado para retirar da residência o corpo do rapaz morto.