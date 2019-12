Mais dois cachorros da raça pit bull foram resgatados neste domingo (22), pela equipe do delegado Matheus Laiola, da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA). Os dois cães eram treinados e instigados pelos criadores pra lutar no esquema de rinha internacional descoberto pela DPMA em Mairiporã, São Paulo. A ação deste domingo é uma continuidade do trabalho feito na última terça-feira (17), quando foram resgatados outros cinco cães de um treinador de Curitiba que é suspeito de levar os animais para as rinhas internacionais. Os eventos eram verdadeiras barbáries, com cães bombados, churrascos de pit bull e muitas outras atrocidades.

Segundo o delegado, da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), naquele dia era para sete cães terem sidos resgatados, mas um dos suspeitos acabou tirando estes dois do local, em São José dos Pinhais. “São dois cães da raça pit bull, que estão com ferimentos e com a língua cortada. Foram extremamente dóceis com a equipe, mas ficavam muito estressados quando eram colocados com outros”, explicou o delegado à Tribuna.

Os dois cachorros foram levados para a Clínica Vet Produtor, da Casa do Produtor, onde receberam o tratamento de praxe, como análise corporal e outros exames. Depois, serão encaminhados ao Instituto Fica Comigo, uma organização sem fins lucrativos que tem como objetivo ajudar animais.