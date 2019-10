Cinco mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos na manhã desta quinta-feira (10), por policiais civis em Curitiba, região metropolitana e interior do Paraná. A ação faz parte da segunda-fase da operação “Proteção Integral II”, que combate crimes de abuso sexual de crianças e adolescentes.

+Caçadores! Aos 90 anos de idade, Seus Waldo esbanja saúde e vitalidade. Quer saber o segredo?

Segundo a Polícia Civil, em Curitiba as buscas estão sendo realizadas nos bairros Centro Cívico e Novo Mundo. Na RMC, as buscas acontecem no município de São José dos Pinhais, no bairro São Marcos. Já no Interior, os mandados devem ser cumpridos em Maringá, no Norte do Paraná, e em Foz do Iguaçu, no Oeste.

Durante a ação, os policiais buscam a existência de materiais ilegais, como fotos e vídeos de crianças e adolescentes em situação de exploração sexual. Quem for flagrado com esse tipo de material será autuado em flagrante no artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

+Leia mais! Homem atira na ex-mulher e depois tenta se matar na frente dos filhos em Curitiba!