Uma denúncia de que um homem estaria disparando uma arma de fogo no sábado (19) à noite, em Colombo, Região Metropolitana de Curitiba, levou a Polícia Militar (PM) a apreender uma pistola calibre 9 mm, uma cápsula de substância análoga à cocaína e um pacote de maconha.

A ação ocorreu por volta das 21h30, na residência do suspeito, na Rua Floripa Mullmann, no Atuba. Com o homem também estavam duas cápsulas de munição deflagradas e uma intacta. Na casa ainda havia uma plantação de maconha. Dois suspeitos foram presos.

Segundo policiais da equipe de Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam), que atenderam a ocorrência, a droga e a munição foram encontradas no bolso de um dos suspeitos. Após encontrar as substâncias, a equipe da Rocam realizou buscas na residência onde eles estavam. A pistola foi encontrada debaixo de um sofá, com dois carregadores contendo mais de 25 munições intactas. A plantação de maconha era mantida no quintal da residência. Segundo a Rocam, eram dois pés da planta.

Depois da revista completa no imóvel, os dois suspeitos da casa foram encaminhados para a delegacia do Alto Maracanã, em Colombo, onde ficarão à disposição da Justiça. A PM não informou o motivo da ocorrência dos disparos da pistola.